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Tuotanto lopetettu

Philips AventKoristeltu muki

SCF608/01

5

| (1) Arvio

Hygieeninen matkoilla

Juomaharjoittelu on helppoa taaperoiden Philips AVENT -mukien avulla. Käännettävä kansi pitää nokan aina puhtaana, myös matkoilla. Se ei läikytä, vaikka sitä ravistettaisiin tai heitettäisiin ilmaan, ja siitä on helppo juoda

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Ei läiky, helppo juoda

Hygieeninen matkoilla

  • 260 ml

  • Yli 12 kk taaperon nokkamuki

  • Kahvoilla

Läikyttämätön nokka ja patentoitu venttiili

Läikyttämätön nokka ja patentoitu venttiili

Patentoitu venttiili ohjaa virtausta ja estää läikkymistä, vaikka muki olisi ylösalaisin tai kyljellään.

Kaikki osat ovat kätevästi konepestäviä

Kaikki osat ovat kätevästi konepestäviä

Koko muki voidaan steriloida hygieeniseksi

Koko muki voidaan steriloida hygieeniseksi

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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5.0

5:stä

1

Arvio

4
3
2
1

28/07/2011

France

France

Arvioitu tuote: SCF608/06 Tasse décorée fille

Arvioitu tuote: SCF608/06 Tasse décorée fille

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