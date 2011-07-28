2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SCF608/01
Hygieeninen matkoilla
Juomaharjoittelu on helppoa taaperoiden Philips AVENT -mukien avulla. Käännettävä kansi pitää nokan aina puhtaana, myös matkoilla. Se ei läikytä, vaikka sitä ravistettaisiin tai heitettäisiin ilmaan, ja siitä on helppo juoda
260 ml
Yli 12 kk taaperon nokkamuki
Kahvoilla
Patentoitu venttiili ohjaa virtausta ja estää läikkymistä, vaikka muki olisi ylösalaisin tai kyljellään.
5.0
5:stä
1
Arvio
YRMA
28/07/2011
France
Arvioitu tuote: SCF608/06 Tasse décorée fille
Arvioitu tuote: SCF608/06 Tasse décorée fille