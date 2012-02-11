TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Helppokäyttöinen Philips Avent -säilytysjärjestelmä
  • Helppokäyttöinen Philips Avent -säilytysjärjestelmä
  • Helppokäyttöinen Philips Avent -säilytysjärjestelmä
  • Helppokäyttöinen Philips Avent -säilytysjärjestelmä

Tuotanto lopetettu

Philips Avent VIAAvent-säilytysjärjestelmä

SCF614/10

5
| (5) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Helppokäyttöinen Philips Avent -säilytysjärjestelmä
Philips Avent -säilytysjärjestelmä on monipuolinen, tilaa säästävä säilytysjärjestelmä, joka kasvaa lapsesi mukana. Voit käyttää samoja kuppeja sekä syöttämiseen että vauvanruoan ja rintamaidon säilyttämiseen. Sopii kaikkiin Philips Avent -rintapumppuihin ja -tutteihin.
Näytä kaikki edut
Yhteensopivat tuotteet
Tuttipullon sterilointilaite

Tuttipullon sterilointilaite

SCF291/00

Tuttipullon sterilointilaite

Tuttipullon sterilointilaite

SCF291/01

Sterilointilaite

Sterilointilaite

SCF293/01

Sterilointilaite

Sterilointilaite

SCF293/02

Rintamaidon säilytyskuppi

Helppokäyttöinen Philips Avent -säilytysjärjestelmä

  • Kannet

Vuotamattomat, kääntämällä kiinnitettävät kannet

Vuotamattomat, kääntämällä kiinnitettävät kannet

Turvalliseen säilytykseen ja kuljetukseen

Täydellinen matkavaruste

Täydellinen matkavaruste

Kätevä säilytystä ja kuljetusta varten

Käytä Philips Avent -sarjan rintamaidon säilytysastioissa

Kansia voidaan käyttää Philips Avent -sarjan rintamaidon säilytysastioissa.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

5.0

5:stä

5

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

11/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: VIA SCF614/10 Avent Storage System

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: VIA SCF614/10 Avent Storage System

14/12/2013

España

España

Muy práctico sistema de almacenamiento de leche materna

Di pecho a mi hijo durante 15 meses, así que cuando a los 4 meses me tuve que incorporar a trabajar elegí el sistema de extracción de leche materna de Philips Avent para que las tomas de biberón que hiciera mientras yo estaba trabajando fueran también de leche materna. El almacenamiento VIA me permitía dejar guardada la leche necesaria cómodamente y luego, mediante un adaptador, ajustar el vaso a la tetina para no tener que pasar la leche a un biberón, con lo que ahorraba en no tener que limpiar el vaso y el biberón: con un sólo elemento lo hacía todo. Más adelante, el mismo sistema me sirvió para dejar preparados los vasitos de puré casero. VIA además tenía una forma que permitía guardar los vasos y tapas en poco espacio, metiendo unos dentro de otros. Lo único de lo que podría tener queja de VIA es la resistencia del material a las caídas.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: VIA SCF614/10 Avent Storage System

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: VIA SCF614/10 Avent Storage System

15/05/2012

España

España

cierre muy bueno y permite apilar el producto

el cierre es fácil y seguro, a rosca. la tapa permite apilar los diferentes recipientes para guardarlos o trasportarlos con mayor facilidad

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: VIA SCF614/10 Avent Storage System

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: VIA SCF614/10 Avent Storage System

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.