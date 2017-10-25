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  • Luonnollisinta pulloruokintaa
  • Luonnollisinta pulloruokintaa
  • Luonnollisinta pulloruokintaa
  • Luonnollisinta pulloruokintaa
  • Luonnollisinta pulloruokintaa
  • Luonnollisinta pulloruokintaa
  • Luonnollisinta pulloruokintaa
  • Luonnollisinta pulloruokintaa
  • Luonnollisinta pulloruokintaa
  • Luonnollisinta pulloruokintaa
  • Luonnollisinta pulloruokintaa
  • Luonnollisinta pulloruokintaa

Tuotanto lopetettu

Philips AventNatural-tuttipullo

SCF627/25

4.4
| (242) Arviot | 89% suosittelee tätä tuotetta
Luonnollisinta pulloruokintaa
Tämä uusi tuttipullo tekee pulloruokinnasta luonnollisempaa sekä vauvalle että sinulle. Innovatiivisesti muotoillusta tuttiosasta saa samanlaisen otteen kuin rinnasta. Näin rinta- ja pulloruokinnan yhdistäminen on helpompaa.
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Helppo yhdistää rintaruokintaan

Luonnollisinta pulloruokintaa

  • 1 pullo

  • 260 ml

  • Hitaan virtauksen tutti

  • Luonnollisen muotoinen tutti

Luonnollinen ote leveästä rinnanmuotoisesta tutista

Luonnollinen ote leveästä rinnanmuotoisesta tutista

Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee oikeanlaista otetta ja sen avulla rinta- ja pulloruokinnan yhdistäminen helpottuu.

Ainutlaatuisen kohokuvioinnin ansiosta tutti on pehmeä ja joustava eikä mene kasaan

Ainutlaatuisen kohokuvioinnin ansiosta tutti on pehmeä ja joustava eikä mene kasaan

Tutin sisäpuolen kohokuviointi lisää pehmeyttä ja joustavuutta eikä tutti mene kasaan. Vauvasi voi nauttia tyytyväisenä mukavammasta syötöstä.

Edistyksellinen koliikkia ehkäisevä kaksoisventtiili

Edistyksellinen koliikkia ehkäisevä kaksoisventtiili

Innovatiivinen kaksoisventtiili vähentää koliikkia ja epämukavuutta päästämällä syöttämisen aikana ilman pulloon eikä vauvan vatsaan.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.4

5:stä

242

Arviot

89%

suosittelee tätä tuotetta

25/10/2017

Sverige

Sverige

Fantastisk

Vår dotter som tvärvägrat flaska tog denna direkt! Vi är verkligen supernöjda!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF693/17 Natural baby bottle

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF693/17 Natural baby bottle

13/10/2017

Sverige

Sverige

Utmäkt flaska

Flaskan är väldigt lätt att använda samt lätt att rengöra. Sonen åt glatt och utan några som helst problem. Antikolic-funktionen fungerade bra. Jag är mycket nöjd med denna flaska.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF693/17 Natural baby bottle

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF693/17 Natural baby bottle

11/10/2017

Sverige

Sverige

Greppvänlig

En flaska både jag och dottern gillar. Magproblem har varit standard sen hon föddes och jag var trött på att hantera alla anti-kolik flaskor med en massa olika delar. Älskar denna okomplicerade flaska! Och dottern håller den gärna själv!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF693/17 Natural baby bottle

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF693/17 Natural baby bottle

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  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
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Vastuuvapauslausekkeet

  1. 0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan