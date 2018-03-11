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  • Luonnollista pulloruokintaa
  • Luonnollista pulloruokintaa
  • Luonnollista pulloruokintaa
  • Luonnollista pulloruokintaa
  • Luonnollista pulloruokintaa
  • Luonnollista pulloruokintaa
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  • Luonnollista pulloruokintaa
  • Luonnollista pulloruokintaa
  • Luonnollista pulloruokintaa
  • Luonnollista pulloruokintaa
  • Luonnollista pulloruokintaa

Tuotanto lopetettu

Philips AventNatural-tutti

SCF652/27

5
| (9) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Luonnollista pulloruokintaa
Tämä uusi tutti tekee pulloruokinnasta luonnollisempaa sekä vauvalle että sinulle. Innovatiivisesti muotoillusta tutista saa samanlaisen otteen kuin rinnasta. Näin rinta- ja pulloruokinnan yhdistäminen on helpompaa.
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Muotoiltu Avent-tutti

Luonnollista pulloruokintaa

  • 2 kappaletta

  • Niukka virtaus

  • Yli 1 kk

Luonnollinen ote leveästä rinnanmuotoisesta tutista

Luonnollinen ote leveästä rinnanmuotoisesta tutista

Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee oikeanlaista otetta ja helpottaa rinta- ja pulloruokinnan yhdistämistä

Ainutlaatuisen kohokuvioinnin ansiosta tutti on pehmeä ja joustava eikä mene kasaan

Ainutlaatuisen kohokuvioinnin ansiosta tutti on pehmeä ja joustava eikä mene kasaan

Tutin sisäpuolen kohokuviointi lisää pehmeyttä ja joustavuutta, eikä tutti mene kasaan. Vauvasi voi nauttia tyytyväisenä mukavammasta syötöstä.

Edistyksellinen koliikkia ehkäisevä kaksoisventtiili

Edistyksellinen koliikkia ehkäisevä kaksoisventtiili

Innovatiivinen kaksoisventtiili vähentää koliikkia ja epämukavuutta päästämällä syöttämisen aikana ilman pulloon eikä vauvan vatsaan.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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5.0

5:stä

9

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

11/03/2018

Deutschland

Deutschland

Top

Wird sehr gut von meinem Baby angenommen. Seit Anfang an

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF652/27 Natural-Sauger

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF652/27 Natural-Sauger

25/02/2018

France

France

Idéal en relais de l'allaitement

Accepté sans problème par mon fils en alternance avec l'allaitement quand je tirais mon lait puis maintenant au lait artificiel. Aucun souci lors des transitions sein-biberon. Un design agréable et facile d'entretien. J'avais adopté Avent pour mes deux plus grands, la gamme Natural est clairement idéale.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF652/27 Tétine Natural

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF652/27 Tétine Natural

22/02/2017

Italia

Italia

Tettarelle 1m+ sono eccellenti

Sono una mamma americana che vive in Italia e mi trovo benissimo con i prodotti di Avent! Il mio figlio di 4 mesi piace tantissimo le tettarelle Natural 1m+ con due fori... Abbiamo provato anche le tettarelle 3+, ma il latte esce troppo veloce ed e' ancora troppo presto per lui. Grazie Philips Avent per un prodotto ottimo!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF652/27 Tettarella Natural

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF652/27 Tettarella Natural

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. 0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan