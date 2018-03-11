2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
2 kappaletta
Niukka virtaus
Yli 1 kk
Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee oikeanlaista otetta ja helpottaa rinta- ja pulloruokinnan yhdistämistä
Tutin sisäpuolen kohokuviointi lisää pehmeyttä ja joustavuutta, eikä tutti mene kasaan. Vauvasi voi nauttia tyytyväisenä mukavammasta syötöstä.
Innovatiivinen kaksoisventtiili vähentää koliikkia ja epämukavuutta päästämällä syöttämisen aikana ilman pulloon eikä vauvan vatsaan.
5.0
5:stä
9
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Krümmel1
11/03/2018
Deutschland
Top
Wird sehr gut von meinem Baby angenommen. Seit Anfang an
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF652/27 Natural-Sauger
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF652/27 Natural-Sauger
Gwal
25/02/2018
France
Idéal en relais de l'allaitement
Accepté sans problème par mon fils en alternance avec l'allaitement quand je tirais mon lait puis maintenant au lait artificiel. Aucun souci lors des transitions sein-biberon. Un design agréable et facile d'entretien. J'avais adopté Avent pour mes deux plus grands, la gamme Natural est clairement idéale.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF652/27 Tétine Natural
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF652/27 Tétine Natural
MichelleMax
22/02/2017
Italia
Tettarelle 1m+ sono eccellenti
Sono una mamma americana che vive in Italia e mi trovo benissimo con i prodotti di Avent! Il mio figlio di 4 mesi piace tantissimo le tettarelle Natural 1m+ con due fori... Abbiamo provato anche le tettarelle 3+, ma il latte esce troppo veloce ed e' ancora troppo presto per lui. Grazie Philips Avent per un prodotto ottimo!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF652/27 Tettarella Natural
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF652/27 Tettarella Natural
0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan