2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SCF654/27
2 kappaletta
Nopea virtaus
Yli 6 kk
Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee oikeanlaista otetta ja helpottaa rinta- ja pulloruokinnan yhdistämistä
Tutin sisäpuolen kohokuviointi lisää pehmeyttä ja joustavuutta, eikä tutti mene kasaan. Vauvasi voi nauttia tyytyväisenä mukavammasta syötöstä.
Innovatiivinen kaksoisventtiili vähentää koliikkia ja epämukavuutta päästämällä syöttämisen aikana ilman pulloon eikä vauvan vatsaan.
2.9
5:stä
31
Arviot
aDreamersWaltz
21/08/2017
Portugal
Ideal para recém-nascidos ainda a amamentar
[Employee of philipsglobal] A nossa filha adaptou-se lindamente a esta tetina desde a primeira semana de vida, quando começámos a conjugar o leite materno com o suplemento. Vamos continuar a utilizá-la, variando apenas com a idade.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF656/27 Tetina Natural
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF656/27 Tetina Natural
Glazaro
07/04/2017
España
Vahvistettu ostaja
A mi niña le b gusta mucho
A mi niña le ha gustado mucho. No usamos otra ahora
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF656/27 Tetina Natural
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF656/27 Tetina Natural
yavitari
09/09/2016
Deutschland
Bin super zufrieden
Unser Spatz nimmt keine anderen Produkte ausser die von Avent. Wir sind mit den Saugern super zufrieden, keine Luftschlucken und die Nahrung rutscht ohne weitere Problem durch den Sauger. Leichte Reinigung.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF656/27 Natural-Sauger
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF656/27 Natural-Sauger
0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan