Eri virtausnopeuksia miellyttävään syöttöön

Philips Avent tarjoaa neljä eri virtausnopeutta vauvan kasvun mukaan. Ikäsuositukset ovat arvioita, sillä vauvat kehittyvät eri tahtiin. Philips Avent -valikoimassa on vastasyntyneen tuttipullo, jossa on 1 reikä (yli 0 kk), hitaan virtauksen tutti, jossa on 2 reikää (yli 1 kk), keskinopean virtauksen tutti, jossa on 3 reikää (yli 3 kk) ja nopean virtauksen tutti, jossa on 4 reikää (yli 6 kk). Tutit ovat saatavana kahden tutin pakkauksissa.