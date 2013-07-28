2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SCF666/17
1 pullo
330 ml
Säädettävän virtauksen tutti
Yli 3 kk
Uni ja ravinto ovat elintärkeitä vauvasi hyvinvoinnille. Kliinisessä satunnaistutkimuksessa selvitettiin, vaikuttaako tuttipullon muotoilu vauvan käyttäytymiseen. Philips Avent Classic -tuttipullon osoitettiin vähentävän itkuisuutta noin 28 minuuttia päivässä verrattuna vertailupulloon (46 min vs. 74 min, p=0,05). Näin kävi varsinkin yöaikaan.**
Vauvan syödessä Avent-tutin ainutlaatuinen reunus päästää ilmaa pulloon, ei vauvan vatsaan. Vauva kontrolloi maidon tuloa aivan kuten rinnasta imiessä.
Saatavilla viisi eri virtausnopeuden mukaista tuttia.
3.9
5:stä
13
Arviot
cansadadelnick
28/07/2013
España
le doy un 10
es el unico biberon que pe gusta a mi hijo. compre de otras marcas y los uso de tapper
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF666/17 Classic PES baby bottle
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF666/17 Classic PES baby bottle
PREVOTATDADOU
23/11/2012
France
Génial
Vu la différence de prix minime avec les classics avec bague d'adaptation j'aurai dû acheter ceux-là dès le départ!!! Car je tire mon lait et quel désarroi lorsque l'on renverse le lait car on a oublié de mettre la bague d'adaptation un matin où l'on est pas bien réveillée.....
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF666/17 Biberon Classic PES
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF666/17 Biberon Classic PES
Gracia
14/10/2012
España
Excelente
Si los biberones Avent clásicos ya son excelentes, este es aun mejor, solamente 3 piezas y los mismos resultados. No tener que colocar el anillo para enroscar es una ventaja sobresaliente. Su plástico color miel hace que envejezca mucho menos, siempre como nuevo.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF666/17 Classic PES baby bottle
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF666/17 Classic PES baby bottle
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
Kliininen tutkimus osoitti, että kahden viikon ikäisenä vauvojen itkuisuus oli vähäisempää kuin niillä vauvoilla, joita oli ruokittu muunmerkkisellä pullolla. (Tutkimus: Institute of Child Health, Lontoo. 2008.)
Kliininen tutkimus osoitti, että kahden viikon ikäisillä Avent-tuttipullolla ruokituilla vauvoilla oli vähemmän koliikkia kuin toisella johtavan valmistajan pullolla ruokituilla, erityisesti yöllä.