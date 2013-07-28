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  • Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
  • Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
  • Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
  • Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
  • Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
  • Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
  • Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
  • Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
  • Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
  • Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
  • Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
  • Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
  • Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
  • Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
  • Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
  • Hyvää syöttämistä ja hyviä unia

Tuotanto lopetettu

Philips AventClassic PES -tuttipullo

SCF666/17

3.9
| (13) Arviot
Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
Itkuisuus on lasten tavallisin levottomuuden oire. Philips Avent Advanced Classic -pullo vähentää huomattavasti koliikkia*** ja itkuisuutta. Varsinkin yöllinen itkeskely vähenee.**
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äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Rauhoittaa vauvaa erityisesti yöllä**

Hyvää syöttämistä ja hyviä unia

  • 1 pullo

  • 330 ml

  • Säädettävän virtauksen tutti

  • Yli 3 kk

Kliinisissä tutkimuksissa todistettu vähentävän itkuisuutta

Kliinisissä tutkimuksissa todistettu vähentävän itkuisuutta

Uni ja ravinto ovat elintärkeitä vauvasi hyvinvoinnille. Kliinisessä satunnaistutkimuksessa selvitettiin, vaikuttaako tuttipullon muotoilu vauvan käyttäytymiseen. Philips Avent Classic -tuttipullon osoitettiin vähentävän itkuisuutta noin 28 minuuttia päivässä verrattuna vertailupulloon (46 min vs. 74 min, p=0,05). Näin kävi varsinkin yöaikaan.**

Päästää ilman pulloon, ei vauvan vatsaan

Päästää ilman pulloon, ei vauvan vatsaan

Vauvan syödessä Avent-tutin ainutlaatuinen reunus päästää ilmaa pulloon, ei vauvan vatsaan. Vauva kontrolloi maidon tuloa aivan kuten rinnasta imiessä.

Saatavilla viisi eri virtausnopeuden mukaista tuttia

Saatavilla viisi eri virtausnopeuden mukaista tuttia

Saatavilla viisi eri virtausnopeuden mukaista tuttia.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.9

5:stä

13

Arviot

2

28/07/2013

España

España

le doy un 10

es el unico biberon que pe gusta a mi hijo. compre de otras marcas y los uso de tapper

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF666/17 Classic PES baby bottle

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF666/17 Classic PES baby bottle

23/11/2012

France

France

Génial

Vu la différence de prix minime avec les classics avec bague d'adaptation j'aurai dû acheter ceux-là dès le départ!!! Car je tire mon lait et quel désarroi lorsque l'on renverse le lait car on a oublié de mettre la bague d'adaptation un matin où l'on est pas bien réveillée.....

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF666/17 Biberon Classic PES

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF666/17 Biberon Classic PES

14/10/2012

España

España

Excelente

Si los biberones Avent clásicos ya son excelentes, este es aun mejor, solamente 3 piezas y los mismos resultados. No tener que colocar el anillo para enroscar es una ventaja sobresaliente. Su plástico color miel hace que envejezca mucho menos, siempre como nuevo.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF666/17 Classic PES baby bottle

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF666/17 Classic PES baby bottle

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Kliininen tutkimus osoitti, että kahden viikon ikäisenä vauvojen itkuisuus oli vähäisempää kuin niillä vauvoilla, joita oli ruokittu muunmerkkisellä pullolla. (Tutkimus: Institute of Child Health, Lontoo. 2008.)

  2. Kliininen tutkimus osoitti, että kahden viikon ikäisillä Avent-tuttipullolla ruokituilla vauvoilla oli vähemmän koliikkia kuin toisella johtavan valmistajan pullolla ruokituilla, erityisesti yöllä.