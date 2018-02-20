2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
1 pullo
330 ml
Säädettävän virtauksen tutti
Yli 3 kk
Tutin ainutlaatuinen venttiili mukautuu vauvasi ruokintarytmiin. Ruokinta on miellyttävää, sillä maito virtaa vauvasi valitsemalla tahdilla, mikä vähentää liikasyöntiä, pulauttelua, röyhtäilyä ja ilman kertymistä vatsaan.
Uni ja ravinto ovat elintärkeitä vauvasi hyvinvoinnille. Kliinisessä satunnaistutkimuksessa selvitettiin, vaikuttaako tuttipullon muotoilu vauvan käyttäytymiseen. Philips Avent Classic -tuttipullon osoitettiin vähentävän itkuisuutta noin 28 minuuttia päivässä verrattuna vertailupulloon (46 min vs. 74 min, p=0,05). Näin kävi varsinkin yöaikaan.**
Ainutlaatuisen muotonsa ansiosta tuttipullosta saa hyvän otteen joka suunnasta myös vauvan pienillä käsillä.
4.4
5:stä
113
Arviot
88%
suosittelee tätä tuotetta
TomaszKowal
20/02/2018
United Kingdom
Its very useful and good performance.
My litle girl realy like this bottles. Its very easy to use and easy to clean.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF686/17 Classic baby bottle
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF686/17 Classic baby bottle
27/12/2021
Portugal
Melhor biberão
Foi o único que não faz cólicas na minha filha e que ela não para constante e começa a chorar.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF816/17 Biberão anticólicas
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF816/17 Biberão anticólicas
Delftveld
09/11/2021
Nederland
Osa myynninedistämistä
Super fijne fles
Super fijne fles! De baby drinkt heel goed sinds we deze fles gebruiken. Hiervoor spuugde de baby best veel en met gebruik van de anti-colic fles is dit echt een heel stuk verminderd, wat heel fijn is voor ons maar ook zeker voor de baby!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF816/17 Anti-colic-babyfles
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF816/17 Anti-colic-babyfles
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan
Philips Avent -tuttipullolla ruokituilla kahden viikon ikäisillä vauvoilla oli vähemmän koliikkia kuin vauvoilla, joita oli ruokittu perinteisellä pullolla. Philips Avent -tuttipullolla ruokitut kahden viikon ikäiset vauvat olivat vähemmän itkuisia kuin vauvat, joita oli ruokittu toisella johtavalla pullolla.