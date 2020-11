Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*

Classic-pullo on ollut äitien luottovalinta jo 30 vuoden ajan, ja tänäkin päivänä se on monien äitien suosiossa. Pullo on suunniteltu helppoa ja miellyttävää syöttämistä varten, ja sen on todistettu kliinisesti vähentävän koliikkia ja vatsavaivoja.* Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin