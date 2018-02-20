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  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
  • Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*

Tuotanto lopetettu

Philips AventClassic-tuttipullo

SCF686/17

4.4
| (113) Arviot | 88% suosittelee tätä tuotetta
Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
Classic-pullo on ollut äitien luottovalinta jo 30 vuoden ajan, ja tänäkin päivänä se on monien äitien suosiossa. Pullo on suunniteltu helppoa ja miellyttävää syöttämistä varten, ja sen on todistettu kliinisesti vähentävän koliikkia ja vatsavaivoja.*
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äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Luottovalinta jo 30 vuoden ajan

Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*

  • 1 pullo

  • 330 ml

  • Säädettävän virtauksen tutti

  • Yli 3 kk

Helppo ote tutin ainutlaatuisesta venttiilistä

Tutin ainutlaatuinen venttiili mukautuu vauvasi ruokintarytmiin. Ruokinta on miellyttävää, sillä maito virtaa vauvasi valitsemalla tahdilla, mikä vähentää liikasyöntiä, pulauttelua, röyhtäilyä ja ilman kertymistä vatsaan.

Kliinisissä tutkimuksissa todistettu vähentävän itkuisuutta

Kliinisissä tutkimuksissa todistettu vähentävän itkuisuutta

Uni ja ravinto ovat elintärkeitä vauvasi hyvinvoinnille. Kliinisessä satunnaistutkimuksessa selvitettiin, vaikuttaako tuttipullon muotoilu vauvan käyttäytymiseen. Philips Avent Classic -tuttipullon osoitettiin vähentävän itkuisuutta noin 28 minuuttia päivässä verrattuna vertailupulloon (46 min vs. 74 min, p=0,05). Näin kävi varsinkin yöaikaan.**

Tukeva ote ergonominen muotoilun ansiosta

Tukeva ote ergonominen muotoilun ansiosta

Ainutlaatuisen muotonsa ansiosta tuttipullosta saa hyvän otteen joka suunnasta myös vauvan pienillä käsillä.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.4

5:stä

113

Arviot

88%

suosittelee tätä tuotetta

20/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Its very useful and good performance.

My litle girl realy like this bottles. Its very easy to use and easy to clean.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF686/17 Classic baby bottle

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF686/17 Classic baby bottle

27/12/2021

Portugal

Portugal

Melhor biberão

Foi o único que não faz cólicas na minha filha e que ela não para constante e começa a chorar.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF816/17 Biberão anticólicas

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF816/17 Biberão anticólicas

09/11/2021

Nederland

Nederland

Super fijne fles

Super fijne fles! De baby drinkt heel goed sinds we deze fles gebruiken. Hiervoor spuugde de baby best veel en met gebruik van de anti-colic fles is dit echt een heel stuk verminderd, wat heel fijn is voor ons maar ook zeker voor de baby!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF816/17 Anti-colic-babyfles

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF816/17 Anti-colic-babyfles

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. 0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan

  2. Philips Avent -tuttipullolla ruokituilla kahden viikon ikäisillä vauvoilla oli vähemmän koliikkia kuin vauvoilla, joita oli ruokittu perinteisellä pullolla. Philips Avent -tuttipullolla ruokitut kahden viikon ikäiset vauvat olivat vähemmän itkuisia kuin vauvat, joita oli ruokittu toisella johtavalla pullolla.