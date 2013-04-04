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Tuotanto lopetettu

Philips AventTaaperon sektorilautanen, yli 12 kk

SCF702/00

4

| (3) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Tekee ruokailun oppimisesta hauskaa

Osioihin jaettu taaperon Philips Avent SCF702/00 -lautanen lapsen kehitysvaiheisiin

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Taaperoille suunniteltu lautanen

Tekee ruokailun oppimisesta hauskaa

  • Valkoinen

Kehitetty johtavien lastenpsykologien kanssa

Kehitetty johtavien lastenpsykologien kanssa

0 % BPA

Sopii käytettäväksi mikroaaltouunissa

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

3

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

5
3
2
1

04/04/2013

France

France

excellent

L'assiette dispose de patins anti dérapants très utiles. La compatibilité micro ondes + lave vaisselle est un bonheur

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et +

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et +

04/04/2013

France

France

Vahvistettu ostaja

excellent

L'assiette dispose de patins anti dérapants très utiles. La compatibilité micro ondes + lave vaisselle est un bonheur

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et +

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et +

17/08/2012

Italia

Italia

I piattini hanno caratteristiche buone e si adattano ai diversi cibi

I piattini si adattano ai diversi cibi, il bimbo è incuriosito dai colori ma non troppo distratto dalle immagini, in tale modo è stimolato a mangiare senza di stazioni. Il prodotto migliore è il piattino diviso in tre perchè è ottimi per proporre il piatto unico con le portanze divise.non ne posso piû fare a meno, in queso modo il bimbo ha imparato a mangiare l secondo, formaggio e verdure!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF702/01 Divisore per piatto (12m+)

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF702/01 Divisore per piatto (12m+)

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