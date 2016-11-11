TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

  • Tekee ruokailun oppimisesta hauskaa
  • Tekee ruokailun oppimisesta hauskaa

Tuotanto lopetettu

Philips AventTaaperon kulho, pieni, yli 6 kk

SCF706/00

4
| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta
Tekee ruokailun oppimisesta hauskaa
Pieni Philips Avent SCF706/00 -taaperonkulho lapsen eri kehitysvaiheisiin
Näytä kaikki edut

Taaperoille suunniteltu kulho

Tekee ruokailun oppimisesta hauskaa

  • Valkoinen

Kehitetty johtavien lastenpsykologien kanssa

Kehitetty johtavien lastenpsykologien kanssa

0 % BPA

Sopii käytettäväksi mikroaaltouunissa

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

5
3
2
1

11/11/2016

Suisse

Suisse

Vahvistettu ostaja

Passt

Habe diesen Teller zur Einführung der Breikost gekauft. Bin mit dem Produkt sehr zufrieden, es lässt sich einfach reinigen ist rutschfest und kippt nicht.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF706/00 Tiefer Teller (klein), Kinder ab 6 Mon.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF706/00 Tiefer Teller (klein), Kinder ab 6 Mon.

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.