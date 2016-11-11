2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Valkoinen
4.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
Akiam2
11/11/2016
Suisse
Vahvistettu ostaja
Passt
Habe diesen Teller zur Einführung der Breikost gekauft. Bin mit dem Produkt sehr zufrieden, es lässt sich einfach reinigen ist rutschfest und kippt nicht.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF706/00 Tiefer Teller (klein), Kinder ab 6 Mon.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF706/00 Tiefer Teller (klein), Kinder ab 6 Mon.