TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

  • Tekee ruokailun oppimisesta hauskaa
  • Tekee ruokailun oppimisesta hauskaa
  • Tekee ruokailun oppimisesta hauskaa
  • Tekee ruokailun oppimisesta hauskaa

Tuotanto lopetettu

Philips AventTaaperon kulho, 2 kpl pakkaus, yli 6 kk

SCF708/00

3
| (3) Arviot
Tekee ruokailun oppimisesta hauskaa
Taaperoiden Philips Avent SCF708/00 -kulhosarja lapsen kehitysvaiheisiin
Näytä kaikki edut

Taaperoille suunniteltu kulhosarja

Tekee ruokailun oppimisesta hauskaa

  • Valkoinen

Kehitetty johtavien lastenpsykologien kanssa

Kehitetty johtavien lastenpsykologien kanssa

0 % BPA

Sopii käytettäväksi mikroaaltouunissa

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.0

5:stä

3

Arviot

4
2

03/07/2016

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

Niedlich und praktisch

Wir hatten schon den Vorgänger, bei dem unsere Tochter die Zahlen am Rand sehr gern mochte. Aber auch die Bilder hier finden ihre Zustimmung. Die Teller sind robust, leicht zu reinigen und rutschen nicht weg.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF708/00 2-Schalen-Set für Kinder ab 6 Monaten

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF708/00 2-Schalen-Set für Kinder ab 6 Monaten

23/08/2012

Nederland

Nederland

Anti-slip is geweldig! Maar wordt niet meer schoon na een wortelhapje...

Leuk design en de anti-slip onderkant is erg handig. Helaas zijn mijn bordjes nu allebei niet meer wit, maar oranje/rood. Bepaalde hapjes kunnen afgeven (wortel, pompoen, biet) en ik krijg het echt niet schoon!

Arvioitu tuote: SCF708/00 Set van twee peuterborden vanaf 6 maanden

Arvioitu tuote: SCF708/00 Set van twee peuterborden vanaf 6 maanden

01/09/2013

Italia

Italia

si è rovinato dopo i primi utilizzi

dopo i primi utilizzi si è staccata la pellicola che copriva il disegno nel fondo del piatto. aggiungo che non ho mai lavato il prodotto in lavastoviglie o con prodotti aggressivi

Arvioitu tuote: SCF708/00 Set 2 piatti fondi (6m+)

Arvioitu tuote: SCF708/00 Set 2 piatti fondi (6m+)

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.