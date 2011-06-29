2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Ei sisällä BPA:ta
4.1
5:stä
19
Arviot
83%
suosittelee tätä tuotetta
29/06/2011
United Kingdom
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF716/00 Toddler mealtime set 6m+
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF716/00 Toddler mealtime set 6m+
Daan81
11/12/2014
Nederland
Hele handige set, voor alle hapjes en maaltijden geschikt!
Deze set is heel handig, voor alle hapjes en maaltijden. De vakjes op het bord zijn alleen wat onhandig voor een boterham. De anti slip werkt heel goed op de plastic kinderstoel, daardoor blijft het erg goed staan. Ook de bestekset is goed om te laten wennen aan een vork en het eten is makkelijk van de lepel af te krijgen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF716/00 Eetset voor peuters vanaf 6 maanden
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF716/00 Eetset voor peuters vanaf 6 maanden
kivazi
30/11/2014
Nederland
een ontzettend leuke set
Dit is echt een ontzettend leuke set om in huis te hebben! Het design is erg fraai en het is leuk om samen met je kindje te ontdekken wat er allemaal te zien is op het bordje en de kommetjes. Het enige minpuntje qua design vind ik de pinguin op het vorkje. Die komt echt nergens op het bodje of de kommetjes terug. Verder is de set erg handig in gebruik ik gebruik alle verschillende onderdelen. Voor ontbijt, toetje en avondeten. Als enige minpuntje van deze set vond ik het receptenboekje (staat speciaal aangegeven op de buitenkant inclusief receptenboekje!) 3 recepten! Dat kun je niet echt een receptenboekje noemen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF716/00 Eetset voor peuters vanaf 6 maanden
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF716/00 Eetset voor peuters vanaf 6 maanden