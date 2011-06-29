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  • Tekee ruokailun oppimisesta hauskaa
  • Tekee ruokailun oppimisesta hauskaa
  • Tekee ruokailun oppimisesta hauskaa
  • Tekee ruokailun oppimisesta hauskaa
  • Tekee ruokailun oppimisesta hauskaa
  • Tekee ruokailun oppimisesta hauskaa
  • Tekee ruokailun oppimisesta hauskaa

Tuotanto lopetettu

Philips AventTaaperon ateriasetti, yli 6 kk

SCF716/00

4.1
| (19) Arviot | 83% suosittelee tätä tuotetta
Tekee ruokailun oppimisesta hauskaa
Vauvan Philips Avent SCF716/00 -ruokailusarja lapsen eri kehitysvaiheisiin
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Taaperoiden ruokailusarja

Tekee ruokailun oppimisesta hauskaa

  • Ei sisällä BPA:ta

Kehitetty johtavien lastenpsykologien kanssa

Kehitetty johtavien lastenpsykologien kanssa

0 % BPA

Helppo puhdistaa ja voidaan pestä myös astianpesukoneessa

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.1

5:stä

19

Arviot

83%

suosittelee tätä tuotetta

2

29/06/2011

United Kingdom

United Kingdom

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF716/00 Toddler mealtime set 6m+

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF716/00 Toddler mealtime set 6m+

11/12/2014

Nederland

Nederland

Hele handige set, voor alle hapjes en maaltijden geschikt!

Deze set is heel handig, voor alle hapjes en maaltijden. De vakjes op het bord zijn alleen wat onhandig voor een boterham. De anti slip werkt heel goed op de plastic kinderstoel, daardoor blijft het erg goed staan. Ook de bestekset is goed om te laten wennen aan een vork en het eten is makkelijk van de lepel af te krijgen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF716/00 Eetset voor peuters vanaf 6 maanden

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF716/00 Eetset voor peuters vanaf 6 maanden

30/11/2014

Nederland

Nederland

een ontzettend leuke set

Dit is echt een ontzettend leuke set om in huis te hebben! Het design is erg fraai en het is leuk om samen met je kindje te ontdekken wat er allemaal te zien is op het bordje en de kommetjes. Het enige minpuntje qua design vind ik de pinguin op het vorkje. Die komt echt nergens op het bodje of de kommetjes terug. Verder is de set erg handig in gebruik ik gebruik alle verschillende onderdelen. Voor ontbijt, toetje en avondeten. Als enige minpuntje van deze set vond ik het receptenboekje (staat speciaal aangegeven op de buitenkant inclusief receptenboekje!) 3 recepten! Dat kun je niet echt een receptenboekje noemen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF716/00 Eetset voor peuters vanaf 6 maanden

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF716/00 Eetset voor peuters vanaf 6 maanden

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