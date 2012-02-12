2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Miellyttäviin ruokailuhetkiin matkoilla
Philips Avent -matkaruokintapakkaus on helppo ottaa mukaan. Pakkaukseen kuuluu yksi iso osioihin jaettu lautanen, kaksi irrotettavaa pientä säilytysastiaa, vauvanlusikka ja läikkymistä estävä imualusta.
Matkapakkaus
Philips Avent -matkaruokintapakkauksessa on yksi iso, osioihin jaettu kannellinen lautanen ja kaksi irrotettavaa, kannellista astiaa, jotka sopivat välipaloille tai pienemmille annoksille
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5.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
Tiache93
12/02/2012
France
parfait pour le transport.
Très pratique très ludique et pas trop enombrante. La ventouse est le détail qui fait la différence.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF724/00 Avent travel feeding set 6m+
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF724/00 Avent travel feeding set 6m+