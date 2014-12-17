2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SCF751/00
Helppo juoda ilman roiskeita
200 ml
Yli 6 kk
.
Viiston nokan ansiosta lapsi oppii juomaan helposti kallistamatta päätään liikaa.
Philips Avent -muki on valmistettu materiaalista, joka ei sisällä BPA:ta.
3.0
5:stä
192
Arviot
PhilipsAventTester27
17/12/2014
United Kingdom
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF751/13 Spout Cup
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF751/13 Spout Cup
PhilipsAventTester26
17/12/2014
United Kingdom
perfect grip
It has a great look and it is really easy to hold for a childs hand. I love it
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF751/13 Spout Cup
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF751/13 Spout Cup
PhilipsAventTester25
17/12/2014
United Kingdom
A training cup with 100% no leaks!
This product has great features, but best of all, in my experience I found it to be 100% leak proof!!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF751/13 Spout Cup
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF751/13 Spout Cup
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.