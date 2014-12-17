TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Helppo juoda ilman roiskeita
  • Helppo juoda ilman roiskeita
  • Helppo juoda ilman roiskeita
  • Helppo juoda ilman roiskeita
  • Helppo juoda ilman roiskeita
  • Helppo juoda ilman roiskeita
  • Helppo juoda ilman roiskeita
  • Helppo juoda ilman roiskeita
  • Helppo juoda ilman roiskeita
  • Helppo juoda ilman roiskeita
  • Helppo juoda ilman roiskeita
  • Helppo juoda ilman roiskeita

Tuotanto lopetettu

Philips AventNokkamuki

SCF751/03

3
| (192) Arviot
Helppo juoda ilman roiskeita
Uusi Philips Avent -nokkamuki ei sisällä BPA:ta. Venttiili, jolle on haettu patenttia, varmistaa, ettei juoma läiky, ja puremisen kestävän nokan ansiosta pikkulapsen on helppo juoda mukista. Helppoa lapselle, vaivatonta sinulle.
Näytä kaikki edut
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by moms worldwide1

Helppo siirtymä pullosta mukiin

Helppo juoda ilman roiskeita

  • Helppo juoda ilman roiskeita

  • 200 ml

  • Yli 6 kk

Kaikki osat ovat kätevästi konepestäviä

Kaikki osat ovat kätevästi konepestäviä

.

Viisto nokka vähentää pään kallistamisen tarvetta

Viisto nokka vähentää pään kallistamisen tarvetta

Viiston nokan ansiosta lapsi oppii juomaan helposti kallistamatta päätään liikaa.

Muki on valmistettu materiaalista, joka ei sisällä BPA:ta

Muki on valmistettu materiaalista, joka ei sisällä BPA:ta

Philips Avent -muki on valmistettu materiaalista, joka ei sisällä BPA:ta.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Etsi varaosa tai lisävaruste

Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.0

5:stä

192

Arviot

17/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF751/13 Spout Cup

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF751/13 Spout Cup

17/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

perfect grip

It has a great look and it is really easy to hold for a childs hand. I love it

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF751/13 Spout Cup

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF751/13 Spout Cup

17/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

A training cup with 100% no leaks!

This product has great features, but best of all, in my experience I found it to be 100% leak proof!!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF751/13 Spout Cup

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF751/13 Spout Cup

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 