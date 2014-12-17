2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SCF751/07
Helppo juoda ilman roiskeita
200 ml
Yli 6 kk
Ei enää sotkuja! Uusi patenttia odottava venttiili varmistaa, että nokasta tulee vettä vain silloin, kun lapsi juo.
Viiston nokan ansiosta lapsi oppii juomaan helposti kallistamatta päätään liikaa.
Harjoituskahvat auttavat lasta pitämään mukia kädessään ja juomaan itse. Kumipäällysteiset kahvat sopivat pieniin käsiin ja estävät luistamista.
3.0
5:stä
192
Arviot
PhilipsAventTester27
17/12/2014
United Kingdom
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF751/13 Spout Cup
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF751/13 Spout Cup
PhilipsAventTester26
17/12/2014
United Kingdom
perfect grip
It has a great look and it is really easy to hold for a childs hand. I love it
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF751/13 Spout Cup
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF751/13 Spout Cup
PhilipsAventTester25
17/12/2014
United Kingdom
A training cup with 100% no leaks!
This product has great features, but best of all, in my experience I found it to be 100% leak proof!!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF751/13 Spout Cup
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF751/13 Spout Cup
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