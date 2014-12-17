Helppo juoda ilman roiskeita

Uusi Philips Avent -nokkamuki ei sisällä BPA:ta. Venttiili, jolle on haettu patenttia, varmistaa, ettei juoma läiky, ja puremisen kestävän nokan ansiosta pikkulapsen on helppo juoda mukista. Helppoa lapselle, vaivatonta sinulle.