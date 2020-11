Yhteensopiva Philips Avent Natural -tuttipullojen ja koliikkia ehkäisevien tuttipullojen kanssa

Philips Avent -muki on yhteensopiva Philips Avent Natural -tuttipullojen ja koliikkia ehkäisevien tuttipullojen (paitsi lasipullojen) sekä kaikkien muiden Philips Avent -mukien (paitsi My Easy Sip- ja My Big Kid -mukin) kanssa.