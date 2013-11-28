2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SCF753/03
Helppo juoda ilman roiskeita
260 ml
Yli 12 kk
Kova nokka
Ei enää sotkuja! Uusi patenttia odottava venttiili varmistaa, että nokasta tulee vettä vain silloin, kun lapsi juo.
Nokkamukista tulee ensimuki, kun poistat venttiilin.
Viiston nokan ansiosta lapsi oppii juomaan helposti kallistamatta päätään liikaa.
3.4
5:stä
59
Arviot
cgill82
28/11/2013
United Kingdom
Quality product and worked well
I liked this product however found that if my toddler dropped it, sometimes it leaked.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF753/00 Spout Cup
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF753/00 Spout Cup
Ali1974
11/10/2013
United Kingdom
My daughter loved using this cup!
This is a great cup that is really easy for a toddler to hold. I like the fact that it can be used with both babies and toddlers saving you money.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF753/00 Spout Cup
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF753/00 Spout Cup
Loobylooloo
01/10/2013
United Kingdom
Great cup, easy to hold
Perfect flow for drinking. Easy to hold. Comes apart easily to clean in dishwasher
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF753/00 Spout Cup
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF753/00 Spout Cup
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.