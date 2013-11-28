TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Helppo juoda ilman roiskeita
  • Helppo juoda ilman roiskeita
  • Helppo juoda ilman roiskeita
  • Helppo juoda ilman roiskeita
  • Helppo juoda ilman roiskeita
  • Helppo juoda ilman roiskeita
  • Helppo juoda ilman roiskeita
  • Helppo juoda ilman roiskeita
  • Helppo juoda ilman roiskeita
  • Helppo juoda ilman roiskeita
  • Helppo juoda ilman roiskeita
  • Helppo juoda ilman roiskeita

Tuotanto lopetettu

Philips AventNokkamuki

SCF753/03

3.4
| (59) Arviot
Helppo juoda ilman roiskeita
Uusi Philips Avent -nokkamuki ei sisällä BPA:ta. Patenttia odottavan venttiilin ansiosta juoma ei läiky. Pehmeisiin luistamattomiin kahvoihin on helppo tarttua eivätkä ne lipsu pienissä käsissä. Mukin nokka kestää puremista. Helppoa lapselle, vaivatonta sinulle.
Näytä kaikki edut
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by moms worldwide1

Helppo siirtymä pullosta mukiin

Helppo juoda ilman roiskeita

  • Helppo juoda ilman roiskeita

  • 260 ml

  • Yli 12 kk

  • Kova nokka

Ei vuoda! Äidit vahvistavat.

Ei enää sotkuja! Uusi patenttia odottava venttiili varmistaa, että nokasta tulee vettä vain silloin, kun lapsi juo.

Helppo siirtyminen ensimukiin

Nokkamukista tulee ensimuki, kun poistat venttiilin.

Viisto nokka vähentää pään kallistamisen tarvetta

Viisto nokka vähentää pään kallistamisen tarvetta

Viiston nokan ansiosta lapsi oppii juomaan helposti kallistamatta päätään liikaa.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Etsi varaosa tai lisävaruste

Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.4

5:stä

59

Arviot

28/11/2013

United Kingdom

United Kingdom

Quality product and worked well

I liked this product however found that if my toddler dropped it, sometimes it leaked.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF753/00 Spout Cup

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF753/00 Spout Cup

11/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

My daughter loved using this cup!

This is a great cup that is really easy for a toddler to hold. I like the fact that it can be used with both babies and toddlers saving you money.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF753/00 Spout Cup

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF753/00 Spout Cup

01/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Great cup, easy to hold

Perfect flow for drinking. Easy to hold. Comes apart easily to clean in dishwasher

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF753/00 Spout Cup

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF753/00 Spout Cup

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 