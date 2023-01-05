2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SCF755/05
Helppo juoda ilman roiskeita
340 ml
Yli 18 kk
Ei enää sotkuja! Uusi patenttia odottava venttiili varmistaa, että nokasta tulee vettä vain silloin, kun lapsi juo.
Nokkamukista tulee ensimuki, kun poistat venttiilin.
Viiston nokan ansiosta lapsi oppii juomaan helposti kallistamatta päätään liikaa.
2.3
5:stä
41
Arviot
Sabrina91
05/01/2023
Portugal
Copo é excelente
Usei para o meu primeiro filho e estou a usar para o segundo. O copo não derrama, a criança pode carregar para onde quiser e beber quando tiver sede. Meus filhos usam desde os 6 meses e aprenderam a usá-lo muito rápido. Vai a lava-loiça e para mim é fácil de limpar.
Edut
Não derrama, fácil de usar, fácil de lavar, leva para todo sítio
Haitat
Não é fácil de encontrar para comprar
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Arvioitu tuote: SCF755/05 Copo com bico
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Arvioitu tuote: SCF755/05 Copo com bico
Coucke
23/08/2020
België
Vahvistettu ostaja
Super fles
enigste fles die niet uitloopt. Vele geprobeerd en meestal overal water druppels
Edut
loopt niet uit
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Arvioitu tuote: SCF755/07 Beker met drinktuit
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF755/07 Beker met drinktuit
Didi15
20/03/2017
Italia
Ottimo
L'ho preso e lo uso tantissimo...non perde assolutamente né dal beccuccio, né dalla chiusura, evitando così che mia figlia si lavi come faceva con i normali biberon!
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Arvioitu tuote: SCF755/07 Tazza con beccuccio
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Arvioitu tuote: SCF755/07 Tazza con beccuccio
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.