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  • Helppo juoda ilman roiskeita
  • Helppo juoda ilman roiskeita
  • Helppo juoda ilman roiskeita
  • Helppo juoda ilman roiskeita
  • Helppo juoda ilman roiskeita
  • Helppo juoda ilman roiskeita
  • Helppo juoda ilman roiskeita
  • Helppo juoda ilman roiskeita
  • Helppo juoda ilman roiskeita
  • Helppo juoda ilman roiskeita
  • Helppo juoda ilman roiskeita
  • Helppo juoda ilman roiskeita

Tuotanto lopetettu

Philips AventNokkamuki

SCF755/07

2.3
| (41) Arviot
Helppo juoda ilman roiskeita
Uusi Philips Avent -nokkamuki ei sisällä BPA:ta. Venttiili, jolle on haettu patenttia, varmistaa, ettei juoma läiky, ja puremisen kestävän nokan ansiosta pikkulapsen on helppo juoda mukista. Helppoa lapselle, vaivatonta sinulle.
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Helppo siirtymä pullosta mukiin

Helppo juoda ilman roiskeita

  • Helppo juoda ilman roiskeita

  • 340 ml

  • Yli 18 kk

Ei vuoda! Äidit vahvistavat.

Ei enää sotkuja! Uusi patenttia odottava venttiili varmistaa, että nokasta tulee vettä vain silloin, kun lapsi juo.

Helppo siirtyminen ensimukiin

Nokkamukista tulee ensimuki, kun poistat venttiilin.

Viisto nokka vähentää pään kallistamisen tarvetta

Viisto nokka vähentää pään kallistamisen tarvetta

Viiston nokan ansiosta lapsi oppii juomaan helposti kallistamatta päätään liikaa.

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Arviot

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2.3

5:stä

41

Arviot

05/01/2023

Portugal

Portugal

Copo é excelente

Usei para o meu primeiro filho e estou a usar para o segundo. O copo não derrama, a criança pode carregar para onde quiser e beber quando tiver sede. Meus filhos usam desde os 6 meses e aprenderam a usá-lo muito rápido. Vai a lava-loiça e para mim é fácil de limpar.

Edut

Não derrama, fácil de usar, fácil de lavar, leva para todo sítio

Haitat

Não é fácil de encontrar para comprar

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Arvioitu tuote: SCF755/05 Copo com bico

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF755/05 Copo com bico

23/08/2020

België

België

Vahvistettu ostaja

Super fles

enigste fles die niet uitloopt. Vele geprobeerd en meestal overal water druppels

Edut

loopt niet uit

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF755/07 Beker met drinktuit

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF755/07 Beker met drinktuit

20/03/2017

Italia

Italia

Ottimo

L'ho preso e lo uso tantissimo...non perde assolutamente né dal beccuccio, né dalla chiusura, evitando così che mia figlia si lavi come faceva con i normali biberon!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF755/07 Tazza con beccuccio

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF755/07 Tazza con beccuccio

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 