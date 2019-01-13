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  • Kääntökansi pitää pillin puhtaana matkalla
  • Kääntökansi pitää pillin puhtaana matkalla
  • Kääntökansi pitää pillin puhtaana matkalla
  • Kääntökansi pitää pillin puhtaana matkalla
  • Kääntökansi pitää pillin puhtaana matkalla
  • Kääntökansi pitää pillin puhtaana matkalla

Tuotanto lopetettu

Philips AventPillimukit

SCF760/00

3.9
| (22) Arviot
Kääntökansi pitää pillin puhtaana matkalla
Philips Avent SCF760/00 -pillimuki on ihanteellinen kasvavan taaperon juomaratkaisu. Se ei vuoda, ja siinä on ainutlaatuinen kääntökansi, jota lapsen on helppo käyttää yksinäänkin. Lisäksi mukin voi purkaa ja puhdistaa helposti.
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Vuotamaton, lapsen on helppo käyttää itsekin

Kääntökansi pitää pillin puhtaana matkalla

  • 260 ml

  • Yli 12 kk, pilli

Pehmeä silikonipilli ja kiinteä vuotamaton venttiili

Kääntökansi, jonka lapsi voi helposti avata ja sulkea

Kääntökansi pitää pillin puhtaana

Tekniset tiedot

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Arviot

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3.9

5:stä

22

Arviot

13/01/2019

Nederland

Nederland

Super beker

Super fijne beker, gebruiken hem al zeker 1,5 jaar. Lekt niet, zoontje kan deze zelf niet open draaien. Heel fijn voor onderweg. Heeft wel 'n rietje kapot gebeten doordat hij er mee zat te spelen. Super kwaliteit verder!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF760/00 Voor bekers met rietje

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF760/00 Voor bekers met rietje

29/12/2015

Deutschland

Deutschland

Der beste Becher für meine Kinder

Absolut top, kein Auslaufen, lässt sich gut reinigen, meine Kinder können ihn gut halten, sehr langlebig. Wir hatten schon etliche andere Modelle verschiedenster Hersteller, dieser ist eindeutig der beste.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF760/00 Strohhalmbecher

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF760/00 Strohhalmbecher

13/10/2014

Nederland

Nederland

super goed

We hebben deze beker al 1,5jaar en het is nog in prima staat lekt niet en erg makkelijk in gebruik onze dochter dronk al vanaf 6 maanden eruit gecombineerd met een gewone beker. Het is erg fijn voor onderweg

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF760/00 Voor bekers met rietje

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF760/00 Voor bekers met rietje

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