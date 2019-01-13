2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SCF760/00
260 ml
Yli 12 kk, pilli
3.9
5:stä
22
Arviot
Marloes87
13/01/2019
Nederland
Super beker
Super fijne beker, gebruiken hem al zeker 1,5 jaar. Lekt niet, zoontje kan deze zelf niet open draaien. Heel fijn voor onderweg. Heeft wel 'n rietje kapot gebeten doordat hij er mee zat te spelen. Super kwaliteit verder!
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Arvioitu tuote: SCF760/00 Voor bekers met rietje
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF760/00 Voor bekers met rietje
Poni
29/12/2015
Deutschland
Der beste Becher für meine Kinder
Absolut top, kein Auslaufen, lässt sich gut reinigen, meine Kinder können ihn gut halten, sehr langlebig. Wir hatten schon etliche andere Modelle verschiedenster Hersteller, dieser ist eindeutig der beste.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF760/00 Strohhalmbecher
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF760/00 Strohhalmbecher
annika2014
13/10/2014
Nederland
super goed
We hebben deze beker al 1,5jaar en het is nog in prima staat lekt niet en erg makkelijk in gebruik onze dochter dronk al vanaf 6 maanden eruit gecombineerd met een gewone beker. Het is erg fijn voor onderweg
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF760/00 Voor bekers met rietje
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF760/00 Voor bekers met rietje