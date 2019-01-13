Nous avons commencé avec la tasse à bec mais elle coulait par le petit trou permettant le passage de l'air... Notre cocotte était systématiquement trempée... Et puis grande découverte avec ce gobelet ! Elle adore boire à la paille, nous avions peur mais c'est super, elle a trouvé très vite l'utilisation et bois de grandes quantités. La paille reste bien propre grâce au bouchon pivotant. Et en effet... quelle simplicité de nettoyage ! Nous allons investir dans un plus grand (nous avons le 260) et dans le kit paille et brossette.