Kääntökansi pitää pillin puhtaana matkalla

Philips Avent SCF760/00 -pillimuki on ihanteellinen kasvavan taaperon juomaratkaisu. Se ei vuoda, ja siinä on ainutlaatuinen kääntökansi, jota lapsen on helppo käyttää yksinäänkin. Lisäksi mukin voi purkaa ja puhdistaa helposti. Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin