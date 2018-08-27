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  • Kääntökansi pitää pillin puhtaana matkalla
  • Kääntökansi pitää pillin puhtaana matkalla
  • Kääntökansi pitää pillin puhtaana matkalla
  • Kääntökansi pitää pillin puhtaana matkalla
  • Kääntökansi pitää pillin puhtaana matkalla
  • Kääntökansi pitää pillin puhtaana matkalla

Tuotanto lopetettu

Philips AventPillimukit

SCF762/00

3.1
| (39) Arviot
Kääntökansi pitää pillin puhtaana matkalla
Philips Avent SCF762/00 -pillimuki sopii kasvavalle taaperolle. Muki ei vuoda, ja lapsen on helppo käyttää sitä yksinäänkin. Mukissa on ainutlaatuinen kääntökansi, ja sen voi purkaa ja puhdistaa helposti.
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Vuotamaton, lapsen on helppo käyttää itsekin

Kääntökansi pitää pillin puhtaana matkalla

  • 340 ml

  • Yli 18 kk, pilli

Pehmeä silikonipilli ja kiinteä vuotamaton venttiili

Kääntökansi, jonka lapsi voi helposti avata ja sulkea

Kääntökansi pitää pillin puhtaana

Tekniset tiedot

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Arviot

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3.1

5:stä

39

Arviot

27/08/2018

Nederland

Nederland

Fijne fles

Ik gebruik deze fles al meer dan een jaar. Helaas moet ik het nu voor de 2de keer vervangen vanwege lekkage. Maar dat mag wel na 6 maanden. Heb 2 andere flessen gekocht omdat deze niet meer in de winkels te verkrijgen zijn, maar daar drinkt mijn dochtertje niet uit. Of ze lekken enorm veel. Ik ben dus nog altijd zeer tevreden.

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Arvioitu tuote: SCF762/00 Voor bekers met rietje

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF762/00 Voor bekers met rietje

29/05/2017

España

España

Muy lindo diseño

Es muy agradable a la vista pero muy difícil de abrirlo para llenarlo y despues cerrarlo tambien.. y en las intrucciones no explica bien tambien cuando lo desarmas para higienizarlo al sorbete despues no queda bien.? Agradeceria su respuesta gracias..

Arvioitu tuote: SCF762/00 Vasos con sorbete

Arvioitu tuote: SCF762/00 Vasos con sorbete

03/07/2016

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

Unentbehrlich für unterwegs

Wir haben viele Flaschen ausprobiert, aber unterwegs oder nachts waren immer Tasche und Kinderbett nass. Diese hier hält wirklich dicht und konnte von unsrer Tochter auch problemlos "bedient" werden. Der Deckel ist manchmal etwas schwer zu demontieren, aber mit etwas Übung geht es gut. Nur 1x gab es einen See, weil unsere Tochter den Strohhalm in die Flasche gestopft hat und es dann natürlich eine Öffnung gab.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF762/00 Strohhalmbecher

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF762/00 Strohhalmbecher

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