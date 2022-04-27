TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa £10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
  • Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*

Tuotanto lopetettu

Philips AventKoliikkia ehkäisevä AirFree™-venttiili

SCF810/14

4.6
| (121) Arviot | 93% suosittelee tätä tuotetta
Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*
AirFree™-aukon ansiosta vauva nielee vähemmän ilmaa. Tutti on aina täynnä maitoa syöttöasennosta riippumatta. Kun vauva nielee vähemmän ilmaa, voidaan välttyä yleisiltä koliikin, kaasunmuodostuksen ja refluksin kaltaisilta vaivoilta.
Näytä kaikki edut
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Yhteensopivat tuotteet
Kunnostettu nopea tuttipullonlämmitin

Kunnostettu nopea tuttipullonlämmitin

SCF355/00R1

Pitää maidon sisällä ja ilman ulkona

Vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta ja refluksia*

  • 1 pullo

  • 125 ml

  • Vastasyntyneen tutti

  • Yli 0 kk

Pitää maidon sisällä ja ilman ulkona, joten syöttäminen pystyasennossa on helppoa

Pitää maidon sisällä ja ilman ulkona, joten syöttäminen pystyasennossa on helppoa

Tutti pysyy täytettynä maidolla, vaikka pullo on vaakatasossa, joten vauva voi juoda luonnollisemmassa pystyasennossa. Tämä voi auttaa vähentämään refluksia, edistää ruoansulatusta ja tekee ruokailusta miellyttävämmän sinulle ja lapselle.

Tutti pysyy täynnä maitoa, ei ilmaa

Tutti pysyy täynnä maitoa, ei ilmaa

Ainutlaatuinen AirFree™-aukko poistaa ilman tutista, joten vauva nielee vähemmän ilmaa juodessaan. Tämä voi auttaa välttämään koliikin, refluksin ja kaasunmuodostuksen kaltaisia vaivoja.

Koliikkia ehkäisevä järjestelmä vähentää todistetusti koliikkia ja levottomuutta*

Koliikkia ehkäisevä järjestelmä vähentää todistetusti koliikkia ja levottomuutta*

Kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että Philips Avent -tuttipullo vähentää koliikkia ja levottomuutta*. Miten? Tutissa oleva venttiili estää tyhjiön muodostumisen vauvan juodessa, joten ruokailu sujuu keskeytyksettä. Tämä voi vähentää koliikkia, kaasunmuodostusta, pulauttelua ja röyhtäilyä.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Etsi varaosa tai lisävaruste

Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.6

5:stä

121

Arviot

93%

suosittelee tätä tuotetta

27/04/2022

United Kingdom

United Kingdom

Avent Anti -colic airfree bottle

I highly recommend this bottle for fussy babies and the new design works surprisingly well. Baby was happy after each feed. It was easy and quick to assamble and clean the bottles after each use. Would buy again

Edut

shape could be a little more modern

Haitat

all in all good design

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF400/15 Anti-colic with AirFree™ vent

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF400/15 Anti-colic with AirFree™ vent

26/04/2022

United Kingdom

United Kingdom

This new bottle really reduced her fussing time.

This is a fantastic product, both for us parents and our baby girl. It reduced her fussing times by up to half and she sleeps much better at night. The nipple shaped teat worked like a dream, as we were struggling with current products on the market. I would highly recommend this bottle for any parent.

Edut

Flexible nipple like teat, reduced fussing time

Haitat

None

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF400/15 Anti-colic with AirFree™ vent

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF400/15 Anti-colic with AirFree™ vent

26/04/2022

United Kingdom

United Kingdom

Anti-Colic Bottles

Best of all anti-colic bottles I have come into contact with. Our baby cried a lot because of colic, we used many anti-colic bottles from different brands but with no great results until we used the Philips Avent anti-colic bottle, baby stopped crying and all is well. The bottle is perfectly designed and the baby drinks all the milk without any problems. I would like to thank Philips for what they do and for the contribution they bring to our family life and for making our lives healthier and less stressful. I highly recommend the Avent Anti-Colic bottle, there is no better bottle on the market

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF400/15 Anti-colic with AirFree™ vent

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF400/15 Anti-colic with AirFree™ vent

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. AirFree™-aukon ansiosta vauva nielee vähemmän ilmaa. Tutti on aina täynnä maitoa syöttöasennosta riippumatta. Kun vauva nielee vähemmän ilmaa, voidaan välttyä yleisiltä koliikin, kaasunmuodostuksen ja refluksin kaltaisilta vaivoilta.

  2. 80 % riippumattomaan testiin Yhdysvalloissa vuonna 2017 osallistuneista 144 äidistä oli sitä mieltä, että vauvan ruokintaongelmat vähenivät

  3. 2 viikon iässä Philips Avent -tuttipullolla syötetyillä vauvoilla esiintyi vähemmän koliikkia kuin tavallisilla tuttipulloilla ruokituilla vauvoilla ja huomattavasti vähemmän itkuisuutta öisin kuin toisella johtavalla pullolla ruokituilla vauvoilla.

  4. Mitä koliikki on ja miten se vaikuttaa vauvoihin? Koliikkia aiheuttaa muun muassa ruokailun yhteydessä nielty ilma, joka aiheuttaa tukaluutta vauvan ruoansulatusjärjestelmässä. Oireita ovat itkuisuus, levottomuus, ilmavaivat ja pulauttelu.