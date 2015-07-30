2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
3. vaihe
Takahampaiden purulelu
Purulelun pyöreät muodot on muotoiltu ergonomisesti vauvasi pideltäväksi. Muodon ansiosta purulelu on myös helppo puhdistaa: huuhtele vain lämpimässä vedessä ja käytä uudelleen!
Geelitäytteisen purulelun voi viilentää jääkaapissa, jolloin viileä puruvastus lievittää hampaiden puhkeamisesta aiheutuvaa kipua. Erilaiset pinnat tarjoavat vaihtelevaa puruvastusta, mistä vauvasi tykkää.
Ei sisällä BPA:ta EU:n direktiivin 2011/8/EU mukaisesti.
5.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
Lsc23
30/07/2015
Nederland
Mooi en leuk
Niet alleen mooi en leuk om te zien, in combinatie ook nog eens een rammelaar, super uitvinding.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF894/01 Bijtring serie Dierenvormen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF894/01 Bijtring serie Dierenvormen