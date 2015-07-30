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  • Sopi pieneen suuhun ja käteen
  • Sopi pieneen suuhun ja käteen
  • Sopi pieneen suuhun ja käteen
  • Sopi pieneen suuhun ja käteen
  • Sopi pieneen suuhun ja käteen
  • Sopi pieneen suuhun ja käteen

Tuotanto lopetettu

AventEläinaiheinen puruleluvalikoima

SCF894/01

5
| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta
Sopi pieneen suuhun ja käteen
Avent-valikoiman eläinaiheiset SCF894/01-purulelut eivät sisällä BPA:ta. Ne hierovat lapsen aristavia ikeniä kaikissa hampaiden puhkeamisen vaiheissa. Värikkäät, hauskat purulelut sopivat täydellisesti lapsen käteen ja suuhun ja lievittävät hampaiden puhkeamisen aiheuttamaa kipua.
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Purulelu lievittää hampaiden puhkeamisen aiheuttamaa kipua

Sopi pieneen suuhun ja käteen

  • 3. vaihe

  • Takahampaiden purulelu

Helppo puhdistaa lämpimällä vedellä

Helppo puhdistaa lämpimällä vedellä

Purulelun pyöreät muodot on muotoiltu ergonomisesti vauvasi pideltäväksi. Muodon ansiosta purulelu on myös helppo puhdistaa: huuhtele vain lämpimässä vedessä ja käytä uudelleen!

Erilaiset pinnat viilentävät ja hierovat ikeniä, kun takahampaat alkavat tulla esiin

Erilaiset pinnat viilentävät ja hierovat ikeniä, kun takahampaat alkavat tulla esiin

Geelitäytteisen purulelun voi viilentää jääkaapissa, jolloin viileä puruvastus lievittää hampaiden puhkeamisesta aiheutuvaa kipua. Erilaiset pinnat tarjoavat vaihtelevaa puruvastusta, mistä vauvasi tykkää.

Philips Avent -purulelut eivät sisällä lainkaan BPA:ta tai ftalaattia

Philips Avent -purulelut eivät sisällä lainkaan BPA:ta tai ftalaattia

Ei sisällä BPA:ta EU:n direktiivin 2011/8/EU mukaisesti.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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5.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

30/07/2015

Nederland

Nederland

Mooi en leuk

Niet alleen mooi en leuk om te zien, in combinatie ook nog eens een rammelaar, super uitvinding.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF894/01 Bijtring serie Dierenvormen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF894/01 Bijtring serie Dierenvormen

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