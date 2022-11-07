Hakuehdot

    Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia

      Philips Avent Natural Response Natural tuttipullo

      SCY673/01

      Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia

      Rauhalliseen ja miellyttävään ruokintaan. Natural Response pullotutin avulla vauva voi imeä, niellä ja hengittää omassa rytmissään. AirFree venttiili ei päästä ilmaa vauvan vatsaan ja antaa näin lisäsuojaa koliikilta, suolistokaasun kertymiseltä ja refluksilta.

      Natural Response
      Natural Response

      Natural tuttipullo

      Sama rytmi kuin rintaruokinnassa auttaa vähentämään ongelmia

      Pullotutti, joka toimii samalla periaatteella kuin oikea nänni*

      • 1 pullo
      • 260 ml
      • Flow 2 pullotutti
      • 3-6 kk
      Tutin rakenne on suunniteltu niin, että maitoa ei pääse valumaan hukkaan

      Tutin rakenne on suunniteltu niin, että maitoa ei pääse valumaan hukkaan

      Tutin aukko päästää maitoa vain vauvan juodessa. Maitoa ei siis pääse valumaan hukkaan kotona eikä reissussa.

      Helposti pideltävä pienille käsille

      Helposti pideltävä pienille käsille

      Ergonomiseen pulloon on helppo tarttua mistä tahansa suunnasta, joten ruokinta on mahdollisimman miellyttävää. Helppo pidellä, myös pikkuiselle.

      Oikean tutin löytäminen on tärkeää

      Oikean tutin löytäminen on tärkeää

      Jos vastasyntyneesi saa jatkuvasti liian vähän maitoa syöttämisen aikana tai hänellä on vaikeuksia maidon saamisessa, vaihda tuttiin, jossa on suurempi virtausnopeus. Jos syöttöongelmat jatkuvat, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

      Luonnollinen ote rinnanmuotoisesta pullotutista

      Luonnollinen ote rinnanmuotoisesta pullotutista

      Laaja, pehmeä ja joustava pullotutti mukailee oikean rinnan muotoa ja tuntumaa, joten vauvan on helpompi saada siitä ote ja juoda rauhassa.

      Pullotutti päästää maitoa vauvan juodessa aktiivisesti

      Pullotutti päästää maitoa vauvan juodessa aktiivisesti

      Natural Response pullotutti toimii vauvan luonnollisen syömisrytmin tahtiin ja helpottaa rinta ja pulloruokinnan yhdistämistä. Tutissa on ainutlaatuinen aukko, joka päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti juodessa. Maidon tulo loppuu, kun juominen loppuu, ja vauva voi niellä ja hengittää rauhassa.

      Valitse tutti vauvalle oikean virtauksen mukaan

      Valitse tutti vauvalle oikean virtauksen mukaan

      Jokainen vauva syö omalla tavallaan ja kehittyy omaan tahtiinsa. Olemme suunnitelleet tutteja useille eri virtausnopeuksille, jotta voit löytää juuri sopivan omalle vauvallesi ja mukauttaa tuttipullon tarpeen mukaan. Kaikki Natural Response -tutit on valmistettu pehmeästä silikonista.

      Samat tuotteet, uusi järjestelmä

      Samat tuotteet, uusi järjestelmä

      Olemme siirtyneet tahtipohjaiseen virtausjärjestelmään. Aloita pullon mukana toimitetusta tutista. Kokeile pienempää virtausnopeutta, jos maitoa vuotaa vauvan suusta tai vauva joutuu nielemään tiheään. Kokeile suurempaa virtausnopeutta, jos vauva leikkii tutilla sen sijaan, että joisi siitä, tai vaikuttaa turhautuneelta. Tehdessämme päivitystä voit saada kumman pakkauksen tahansa. ​

      Suunniteltu vähentämään ongelmia ruokinnassa

      Suunniteltu vähentämään ongelmia ruokinnassa

      AirFree venttiili on suunniteltu vähentämään ruokintaongelmia estämällä ilmaa pääsemästä vauvan vatsaan, kun vauvaa syötetään pystyasennossa.

      Yhteensopiva muiden Philips Avent -tuotteiden kanssa

      Yhteensopiva muiden Philips Avent -tuotteiden kanssa

      Voit yhdistää rintapumpun, pullon ja mukien osia ja luoda juuri omaan tarpeeseesi sopivan tuotteen.

      Helppo käyttää ja puhdistaa, nopea koota

      Helppo käyttää ja puhdistaa, nopea koota

      Pullon leveän kaulan ansiosta täyttäminen ja puhdistaminen on helppoa. Osia on vähän, joten kokoaminen on yksinkertaista.

      Natural Response pullotutit ja pullot eivät sisällä BPA:ta*

      Natural Response pullotutit ja pullot eivät sisällä BPA:ta*

      Philips Avent Natural pullon ja pullotuttien materiaali ei sisällä BPA:ta*.

      Tekniset tiedot

      • Materiaali

        Tutti
        • Silikoni
        • Ei BPA:ta*

      • Sisältö

        AirFree-venttiili
        1  kpl
        260 ml:n tuttipullo
        1  kpl
        Medium-tutti
        1 kpl

      • Toiminnot

        Tutin ominaisuudet
        • Luonnollinen ote
        • Ei valuta
        • Pehmeä ja joustava

      • Natural Response pullotutti päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti juodessa. Vauva saa juoda, niellä ja hengittää omaan luonnolliseen rytmiinsä, aivan kuten rinnalla.

