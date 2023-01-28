2 vuoden takuu
1 pullo
125 ml
Flow 2 -tutti
Yli 0 kk
Natural Response pullotutti toimii vauvan luonnollisen syömisrytmin tahtiin ja helpottaa rinta ja pulloruokinnan yhdistämistä. Pullotutissa on ainutlaatuinen aukko, joka päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti juodessa. Maidon tulo loppuu, kun juominen loppuu, ja vauva voi niellä ja hengittää rauhassa.
Laaja, pehmeä ja joustava pullotutti mukailee oikean rinnan muotoa ja tuntumaa, joten vauvan on helpompi saada siitä ote ja juoda rauhassa.
Kaikki vauvat oppivat omaan tahtiinsa. Imeminenkin on taito, jonka osa vauvoista oppii nopeammin kuin toiset. Siksi jotkut vauvat saattavat aluksi hyötyä First Flow -tutista (tuttikoko 0) ennen Natural Response -tutteihin siirtymistä. Siirry käyttämään First Flow -tuttia, jos 50 millilitran juomiseen Natural Response -tutilla kuluu yli 20 minuuttia. Jos vauva taas vaikuttaa turhautuneelta tai leikkii tutilla sen sijaan, että joisi siitä, vaihda tuttiin, jonka virtausnopeus on suurempi. Jos syöttöongelmat jatkuvat, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.
4.7
5:stä
228
Arviot
98%
suosittelee tätä tuotetta
Jo1li
28/01/2023
Sverige
Osa myynninedistämistä
Helt fantastisk flaska
Överlägset dom bästa nappflaskorna. Det blir inget vakuum i flaskorna. Super bra att det inte kommer ut något förren barnet suger, så inget spill. Man kan till och med skaka flaskan utan att det kommer ut något.
Edut
Inget spill, inget vakuum
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY900/01 Nappflaska
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY900/01 Nappflaska
Doll23
26/01/2023
Sverige
Osa myynninedistämistä
Produkten har utmärkta funktion!
Jag väljer philips nappflaskor för att de är av hög kvalitet och perfekta för nyfödda bebisar.Jag kan rekommendera denna nappflaska för nyfödda bebisar!
Edut
lätt att använda
Haitat
ingen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY900/01 Nappflaska
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY900/01 Nappflaska
Mamma S
25/01/2023
Sverige
Osa myynninedistämistä
Liten och lätt med mycket att ge.
Redan i början tyckte vår bebis om denna flaska. Hon njuter av att nappflaskan är bra ergonomisk utformat, när hon ska dricka sin ersättning, utan några magknip som ofta kom med andra märken.
Edut
Ger god stund av harmoni.
Haitat
Inga
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY900/01 Nappflaska
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Natural Response SCY900/01 Nappflaska
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan