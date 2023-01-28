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  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
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  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
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  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
  • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä

Philips Avent Natural ResponseTuttipullo

SCY900/00

4.7
| (228) Arviot | 98% suosittelee tätä tuotetta
Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
Natural Response -tutti päästää maitoa lävitseen vain silloin, kun vauva imee aktiivisesti. Vauva saa juoda omaan tahtiinsa samaan tapaan kuin rinnalla, mikä helpottaa imetyksen ja pulloruokinnan yhdistämistä. Sopivan tutin valitseminen on tärkeää. Katso lisätietoja alta.
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äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Tutti, joka toimii samalla periaatteella kuin oikea nänni

Tukee vauvan omaa juomisrytmiä

  • 1 pullo

  • 125 ml

  • Flow 2 -tutti

  • Yli 0 kk

Pullotutti päästää maitoa vauvan juodessa aktiivisesti

Pullotutti päästää maitoa vauvan juodessa aktiivisesti

Natural Response pullotutti toimii vauvan luonnollisen syömisrytmin tahtiin ja helpottaa rinta ja pulloruokinnan yhdistämistä. Pullotutissa on ainutlaatuinen aukko, joka päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti juodessa. Maidon tulo loppuu, kun juominen loppuu, ja vauva voi niellä ja hengittää rauhassa.

Luonnollinen ote rinnanmuotoisesta pullotutista

Luonnollinen ote rinnanmuotoisesta pullotutista

Laaja, pehmeä ja joustava pullotutti mukailee oikean rinnan muotoa ja tuntumaa, joten vauvan on helpompi saada siitä ote ja juoda rauhassa.

Oikean tutin löytäminen on tärkeää

Oikean tutin löytäminen on tärkeää

Kaikki vauvat oppivat omaan tahtiinsa. Imeminenkin on taito, jonka osa vauvoista oppii nopeammin kuin toiset. Siksi jotkut vauvat saattavat aluksi hyötyä First Flow -tutista (tuttikoko 0) ennen Natural Response -tutteihin siirtymistä. Siirry käyttämään First Flow -tuttia, jos 50 millilitran juomiseen Natural Response -tutilla kuluu yli 20 minuuttia. Jos vauva taas vaikuttaa turhautuneelta tai leikkii tutilla sen sijaan, että joisi siitä, vaihda tuttiin, jonka virtausnopeus on suurempi. Jos syöttöongelmat jatkuvat, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.7

5:stä

228

Arviot

98%

suosittelee tätä tuotetta

28/01/2023

Sverige

Sverige

Helt fantastisk flaska

Överlägset dom bästa nappflaskorna. Det blir inget vakuum i flaskorna. Super bra att det inte kommer ut något förren barnet suger, så inget spill. Man kan till och med skaka flaskan utan att det kommer ut något.

Edut

Inget spill, inget vakuum

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCY900/01 Nappflaska

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCY900/01 Nappflaska

26/01/2023

Sverige

Sverige

Produkten har utmärkta funktion!

Jag väljer philips nappflaskor för att de är av hög kvalitet och perfekta för nyfödda bebisar.Jag kan rekommendera denna nappflaska för nyfödda bebisar!

Edut

lätt att använda

Haitat

ingen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCY900/01 Nappflaska

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCY900/01 Nappflaska

25/01/2023

Sverige

Sverige

Liten och lätt med mycket att ge.

Redan i början tyckte vår bebis om denna flaska. Hon njuter av att nappflaskan är bra ergonomisk utformat, när hon ska dricka sin ersättning, utan några magknip som ofta kom med andra märken.

Edut

Ger god stund av harmoni.

Haitat

Inga

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCY900/01 Nappflaska

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Natural Response SCY900/01 Nappflaska

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. 0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan