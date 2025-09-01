Hakuehdot

0

Ostoskori

Ostoskorissasi ei ole tällä hetkellä yhtään tuotetta.

    • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä Tukee vauvan omaa juomisrytmiä Tukee vauvan omaa juomisrytmiä

      Philips Avent Natural Response -tuttipullo

      SCY903/71

      Yleisarvio / 5
      • Arviot Arviot

      Tukee vauvan omaa juomisrytmiä

      Natural Response -tutti päästää maitoa lävitseen vain silloin, kun vauva imee aktiivisesti. Vauva saa juoda omaan tahtiinsa samaan tapaan kuin rinnalla, mikä helpottaa imetyksen ja pulloruokinnan yhdistämistä. Sopivan tutin valitseminen on tärkeää. Katso lisätietoja alta.

      Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin

      Vastaavat tuotteet

      Näytä kaikki Natural-tuttipullot

      Luo paketti ja tallenna Luo paketti –saat yhden tuotteen maksutta

      Kaikki tarvitsemasi tuotteet yhdessä paketissa

      Pakettihinta

      Ohita tämä

      Valitse jokin seuraavista: Valitse jokin seuraavista tuotteista:

      Lisää lisävarusteita

      Näytä kaikki
      Tätä tuotetta
      Natural Response -tuttipullo
      - {discount-value}

      Natural Response -tuttipullo

      yhteensä

      recurring payment

      Tukee vauvan omaa juomisrytmiä

      Tutti, joka toimii samalla periaatteella kuin oikea nänni

      • 3 pulloa
      • 260 ml
      • Keskinopean virtauksen tutti
      • 3-6 kk
      Suunniteltu vähentämään koliikkia ja vatsavaivoja

      Suunniteltu vähentämään koliikkia ja vatsavaivoja

      Koliikkia ehkäisevä venttiili estää ilman pääsyn vauvan vatsaan ruokinnan aikana, mikä vähentää koliikkia ja vatsavaivoja.

      Luonnollinen ote rinnanmuotoisesta pullotutista

      Luonnollinen ote rinnanmuotoisesta pullotutista

      Laaja, pehmeä ja joustava pullotutti mukailee oikean rinnan muotoa ja tuntumaa, joten vauvan on helpompi saada siitä ote ja juoda rauhassa.

      Oikean tutin löytäminen on tärkeää

      Oikean tutin löytäminen on tärkeää

      Kaikki vauvat oppivat omaan tahtiinsa. Imeminenkin on taito, jonka osa vauvoista oppii nopeammin kuin toiset. Siksi jotkut vauvat saattavat aluksi hyötyä First Flow -tutista (tuttikoko 0) ennen Natural Response -tutteihin siirtymistä. Siirry käyttämään First Flow -tuttia, jos 50 millilitran juomiseen Natural Response -tutilla kuluu yli 20 minuuttia. Jos vauva taas vaikuttaa turhautuneelta tai leikkii tutilla sen sijaan, että joisi siitä, vaihda tuttiin, jonka virtausnopeus on suurempi. Jos syöttöongelmat jatkuvat, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

      Pullotutti päästää maitoa vauvan juodessa aktiivisesti

      Pullotutti päästää maitoa vauvan juodessa aktiivisesti

      Natural Response pullotutti toimii vauvan luonnollisen syömisrytmin tahtiin ja helpottaa rinta ja pulloruokinnan yhdistämistä. Pullotutissa on ainutlaatuinen aukko, joka päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti juodessa. Maidon tulo loppuu, kun juominen loppuu, ja vauva voi niellä ja hengittää rauhassa.

      Valitse pullotutti vauvalle oikean virtauksen mukaan

      Valitse pullotutti vauvalle oikean virtauksen mukaan

      Jokainen vauva syö omalla tavallaan ja kehittyy omaan tahtiinsa. Olemme suunnitelleet pullotutteja useille eri virtausnopeuksille, jotta voit löytää juuri sopivan omalle vauvallesi ja mukauttaa tuttipullon tarpeen mukaan. Kaikki Natural Response pullotutit on valmistettu pehmeästä silikonista.

      Samat tuotteet, uusi järjestelmä

      Samat tuotteet, uusi järjestelmä

      Olemme siirtyneet tahtipohjaiseen virtausjärjestelmään. Aloita pullon mukana toimitetusta tutista. Kokeile pienempää virtausnopeutta, jos maitoa vuotaa vauvan suusta tai vauva joutuu nielemään tiheään. Kokeile suurempaa virtausnopeutta, jos vauva leikkii tutilla sen sijaan, että joisi siitä, tai vaikuttaa turhautuneelta. Tehdessämme päivitystä voit saada kumman pakkauksen tahansa. ​

      Pullotutin rakenne on suunniteltu niin, että maitoa ei pääse valumaan hukkaan

      Pullotutin rakenne on suunniteltu niin, että maitoa ei pääse valumaan hukkaan

      Pullotutin aukko päästää maitoa vain vauvan juodessa. Maitoa ei siis pääse valumaan hukkaan kotona eikä reissussa.

      Yhteensopiva muiden Philips Avent -tuotteiden kanssa

      Yhteensopiva muiden Philips Avent -tuotteiden kanssa

      Voit yhdistää rintapumpun, pullon ja mukien osia ja luoda juuri omaan tarpeeseesi sopivan tuotteen.

      Helposti pideltävä pienille käsille

      Helposti pideltävä pienille käsille

      Ergonomiseen pulloon on helppo tarttua mistä tahansa suunnasta, joten ruokinta on mahdollisimman miellyttävää. Helppo pidellä, myös pikkuiselle.

      Helppo käyttää ja puhdistaa, nopea koota

      Helppo käyttää ja puhdistaa, nopea koota

      Pullon leveän kaulan ansiosta täyttäminen ja puhdistaminen on helppoa. Osia on vähän, joten kokoaminen on yksinkertaista.

      Natural Response pullotutit ja pullot eivät sisällä BPA:ta*

      Natural Response pullotutit ja pullot eivät sisällä BPA:ta*

      Philips Avent Natural pullon ja pullotuttien materiaali ei sisällä BPA:ta*.

      Tekniset tiedot

      • Materiaali

        Tutti
        • Silikoni
        • Ei BPA:ta*

      • Sisältö

        260 ml:n tuttipullo
        3  kpl
        Medium-tutti
        3 kpl

      • Toiminnot

        Tutin ominaisuudet
        • Luonnollinen ote
        • Ei valuta
        • Pehmeä ja joustava
        • Koliikkia ehkäisevä venttiili

      Badge-D2C

      Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

      Etsi tuotevinkkejä, usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita ja tietoja vaatimustenmukaisuudesta.
      Clippin

      Etsi varaosa tai lisävaruste

      Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

      Lisätarvikkeet

      Suositellut tuotteet

      Viimeksi katsotut tuotteet

      Arviot

      Ole ensimmäinen, joka arvioi tämän tuotteen

      • 0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan

      Eksklusiivisia tarjouksia, vain sinulle


      Terveelliset elämäntavat alkavat täältä. Rekisteröidy ja nauti:

      10 € pois ensimmäisestä ostoksestasi.*

      Ennakkopääsy alennusmyynteihin

      Vinkkejä terveellisiin elämäntapoihin.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.
      Mitä tämä tarkoittaa?
      *Klikkaa tästä lukeaksesi ehdoistamme
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Kaikki oikeudet pidätetään.

      Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.