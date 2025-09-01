SCY903/71
Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
Natural Response -tutti päästää maitoa lävitseen vain silloin, kun vauva imee aktiivisesti. Vauva saa juoda omaan tahtiinsa samaan tapaan kuin rinnalla, mikä helpottaa imetyksen ja pulloruokinnan yhdistämistä. Sopivan tutin valitseminen on tärkeää. Katso lisätietoja alta.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
Jos olet oikeutettu ALV-vapautukseen terveydenhuollon laitteista, voit hakea sitä tästä tuotteesta. ALV vähennetään yllä olevasta hinnasta. Katso kaikki tiedot ostoskoristasi.
Natural Response -tuttipullo
yhteensä
recurring payment
Koliikkia ehkäisevä venttiili estää ilman pääsyn vauvan vatsaan ruokinnan aikana, mikä vähentää koliikkia ja vatsavaivoja.
Laaja, pehmeä ja joustava pullotutti mukailee oikean rinnan muotoa ja tuntumaa, joten vauvan on helpompi saada siitä ote ja juoda rauhassa.
Kaikki vauvat oppivat omaan tahtiinsa. Imeminenkin on taito, jonka osa vauvoista oppii nopeammin kuin toiset. Siksi jotkut vauvat saattavat aluksi hyötyä First Flow -tutista (tuttikoko 0) ennen Natural Response -tutteihin siirtymistä. Siirry käyttämään First Flow -tuttia, jos 50 millilitran juomiseen Natural Response -tutilla kuluu yli 20 minuuttia. Jos vauva taas vaikuttaa turhautuneelta tai leikkii tutilla sen sijaan, että joisi siitä, vaihda tuttiin, jonka virtausnopeus on suurempi. Jos syöttöongelmat jatkuvat, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.
Natural Response pullotutti toimii vauvan luonnollisen syömisrytmin tahtiin ja helpottaa rinta ja pulloruokinnan yhdistämistä. Pullotutissa on ainutlaatuinen aukko, joka päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti juodessa. Maidon tulo loppuu, kun juominen loppuu, ja vauva voi niellä ja hengittää rauhassa.
Jokainen vauva syö omalla tavallaan ja kehittyy omaan tahtiinsa. Olemme suunnitelleet pullotutteja useille eri virtausnopeuksille, jotta voit löytää juuri sopivan omalle vauvallesi ja mukauttaa tuttipullon tarpeen mukaan. Kaikki Natural Response pullotutit on valmistettu pehmeästä silikonista.
Olemme siirtyneet tahtipohjaiseen virtausjärjestelmään. Aloita pullon mukana toimitetusta tutista. Kokeile pienempää virtausnopeutta, jos maitoa vuotaa vauvan suusta tai vauva joutuu nielemään tiheään. Kokeile suurempaa virtausnopeutta, jos vauva leikkii tutilla sen sijaan, että joisi siitä, tai vaikuttaa turhautuneelta. Tehdessämme päivitystä voit saada kumman pakkauksen tahansa.
Pullotutin aukko päästää maitoa vain vauvan juodessa. Maitoa ei siis pääse valumaan hukkaan kotona eikä reissussa.
Voit yhdistää rintapumpun, pullon ja mukien osia ja luoda juuri omaan tarpeeseesi sopivan tuotteen.
Ergonomiseen pulloon on helppo tarttua mistä tahansa suunnasta, joten ruokinta on mahdollisimman miellyttävää. Helppo pidellä, myös pikkuiselle.
Pullon leveän kaulan ansiosta täyttäminen ja puhdistaminen on helppoa. Osia on vähän, joten kokoaminen on yksinkertaista.
Philips Avent Natural pullon ja pullotuttien materiaali ei sisällä BPA:ta*.
Materiaali
Sisältö
Toiminnot
Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.