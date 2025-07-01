SCY903/73
Tukee vauvan omaa juomisrytmiä
Natural Response -tutti päästää maitoa lävitseen vain silloin, kun vauva imee aktiivisesti. Vauva saa juoda omaan tahtiinsa samaan tapaan kuin rinnalla, mikä helpottaa imetyksen ja pulloruokinnan yhdistämistä. Sopivan tutin valitseminen on tärkeää. Katso lisätietoja alta.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
Tuttipullo
Natural Response -tutti toimii vauvan luonnollisen syömisrytmin tahtiin ja helpottaa rinta- ja pulloruokinnan yhdistämistä. Tutissa on ainutlaatuinen aukko, joka päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti juodessa. Maidon tulo loppuu, kun juominen loppuu, ja vauva voi niellä ja hengittää rauhassa.
Laaja, pehmeä ja joustava tutti mukailee oikean rinnan muotoa ja tuntumaa, joten vauvan on helpompi saada siitä ote ja juoda rauhassa.
Jos vastasyntyneesi saa jatkuvasti liian vähän maitoa syöttämisen aikana tai hänellä on vaikeuksia maidon saamisessa, vaihda tuttiin, jossa on suurempi virtausnopeus. Jos syöttöongelmat jatkuvat, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.
Koliikkia ehkäisevä venttiili estää ilman pääsyn vauvan vatsaan ruokinnan aikana, mikä vähentää koliikkia ja vatsavaivoja.
Tutin aukko päästää maitoa vain vauvan juodessa. Maitoa ei siis pääse valumaan hukkaan kotona eikä reissussa.
Jokainen vauva syö omalla tavallaan ja kehittyy omaan tahtiinsa. Olemme suunnitelleet tutteja useille eri virtausnopeuksille, jotta voit löytää juuri sopivan omalle vauvallesi ja mukauttaa tuttipullon tarpeen mukaan. Kaikki Natural Response -tutit on valmistettu pehmeästä silikonista.
Olemme siirtyneet tahtipohjaiseen virtausjärjestelmään. Aloita pullon mukana toimitetusta tutista. Kokeile pienempää virtausnopeutta, jos maitoa vuotaa vauvan suusta tai vauva joutuu nielemään tiheään. Kokeile suurempaa virtausnopeutta, jos vauva leikkii tutilla sen sijaan, että joisi siitä, tai vaikuttaa turhautuneelta. Tehdessämme päivitystä voit saada kumman pakkauksen tahansa.
Pullon leveän kaulan ansiosta täyttäminen ja puhdistaminen on helppoa. Osia on vähän, joten kokoaminen on yksinkertaista.
Ergonomiseen pulloon on helppo tarttua mistä tahansa suunnasta, joten ruokinta on mahdollisimman miellyttävää. Helppo pidellä, myös pikkuiselle.
Voit yhdistää rintapumpun, pullon ja mukien osia ja luoda juuri omaan tarpeeseesi sopivan tuotteen.
Philips Avent Natural pullon ja pullotuttien materiaali ei sisällä BPA:ta*.
Uudet Natural Response -tuttipullot eroavat tuttipulloista, joissa on vapaa virtaus. Rintaruokinnan tavoin onnistuminen saattaa vaatia muutaman yrityskerran, mikä on täysin luonnollista.
