    • Tukee vauvan omaa juomisrytmiä Tukee vauvan omaa juomisrytmiä Tukee vauvan omaa juomisrytmiä

      Philips Avent Natural Response Tuttipullo

      SCY903/73

      Tukee vauvan omaa juomisrytmiä

      Natural Response -tutti päästää maitoa lävitseen vain silloin, kun vauva imee aktiivisesti. Vauva saa juoda omaan tahtiinsa samaan tapaan kuin rinnalla, mikä helpottaa imetyksen ja pulloruokinnan yhdistämistä. Sopivan tutin valitseminen on tärkeää. Katso lisätietoja alta.

      Tukee vauvan omaa juomisrytmiä

      Tutti, joka toimii samalla periaatteella kuin oikea nänni

      • 3 pulloa
      • 260 ml
      • Keskinopean virtauksen tutti
      • 3-6 kk
      Tutti päästää maitoa vauvan juodessa aktiivisesti

      Tutti päästää maitoa vauvan juodessa aktiivisesti

      Natural Response -tutti toimii vauvan luonnollisen syömisrytmin tahtiin ja helpottaa rinta- ja pulloruokinnan yhdistämistä. Tutissa on ainutlaatuinen aukko, joka päästää maitoa vain vauvan aktiivisesti juodessa. Maidon tulo loppuu, kun juominen loppuu, ja vauva voi niellä ja hengittää rauhassa.

      Luonnollinen ote rinnanmuotoisesta tutista

      Luonnollinen ote rinnanmuotoisesta tutista

      Laaja, pehmeä ja joustava tutti mukailee oikean rinnan muotoa ja tuntumaa, joten vauvan on helpompi saada siitä ote ja juoda rauhassa.

      Oikean tutin löytäminen on tärkeää

      Oikean tutin löytäminen on tärkeää

      Jos vastasyntyneesi saa jatkuvasti liian vähän maitoa syöttämisen aikana tai hänellä on vaikeuksia maidon saamisessa, vaihda tuttiin, jossa on suurempi virtausnopeus. Jos syöttöongelmat jatkuvat, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

      Suunniteltu vähentämään koliikkia ja vatsavaivoja

      Suunniteltu vähentämään koliikkia ja vatsavaivoja

      Koliikkia ehkäisevä venttiili estää ilman pääsyn vauvan vatsaan ruokinnan aikana, mikä vähentää koliikkia ja vatsavaivoja.

      Tutin rakenne on suunniteltu niin, että maitoa ei pääse valumaan hukkaan

      Tutin rakenne on suunniteltu niin, että maitoa ei pääse valumaan hukkaan

      Tutin aukko päästää maitoa vain vauvan juodessa. Maitoa ei siis pääse valumaan hukkaan kotona eikä reissussa.

      Valitse tutti vauvalle oikean virtauksen mukaan

      Valitse tutti vauvalle oikean virtauksen mukaan

      Jokainen vauva syö omalla tavallaan ja kehittyy omaan tahtiinsa. Olemme suunnitelleet tutteja useille eri virtausnopeuksille, jotta voit löytää juuri sopivan omalle vauvallesi ja mukauttaa tuttipullon tarpeen mukaan. Kaikki Natural Response -tutit on valmistettu pehmeästä silikonista.

      Samat tuotteet, uusi järjestelmä

      Samat tuotteet, uusi järjestelmä

      Olemme siirtyneet tahtipohjaiseen virtausjärjestelmään. Aloita pullon mukana toimitetusta tutista. Kokeile pienempää virtausnopeutta, jos maitoa vuotaa vauvan suusta tai vauva joutuu nielemään tiheään. Kokeile suurempaa virtausnopeutta, jos vauva leikkii tutilla sen sijaan, että joisi siitä, tai vaikuttaa turhautuneelta. Tehdessämme päivitystä voit saada kumman pakkauksen tahansa. ​

      Helppo käyttää ja puhdistaa, nopea koota

      Helppo käyttää ja puhdistaa, nopea koota

      Pullon leveän kaulan ansiosta täyttäminen ja puhdistaminen on helppoa. Osia on vähän, joten kokoaminen on yksinkertaista.

      Helposti pideltävä pienille käsille

      Helposti pideltävä pienille käsille

      Ergonomiseen pulloon on helppo tarttua mistä tahansa suunnasta, joten ruokinta on mahdollisimman miellyttävää. Helppo pidellä, myös pikkuiselle.

      Yhteensopiva muiden Philips Avent -tuotteiden kanssa

      Yhteensopiva muiden Philips Avent -tuotteiden kanssa

      Voit yhdistää rintapumpun, pullon ja mukien osia ja luoda juuri omaan tarpeeseesi sopivan tuotteen.

      Natural Response pullotutit ja pullot eivät sisällä BPA:ta*

      Natural Response pullotutit ja pullot eivät sisällä BPA:ta*

      Philips Avent Natural pullon ja pullotuttien materiaali ei sisällä BPA:ta*.

      Anna vauvan sopeutua rauhassa

      Anna vauvan sopeutua rauhassa

      Uudet Natural Response -tuttipullot eroavat tuttipulloista, joissa on vapaa virtaus. Rintaruokinnan tavoin onnistuminen saattaa vaatia muutaman yrityskerran, mikä on täysin luonnollista.

      Tekniset tiedot

      • Materiaali

        Tutti
        • Silikoni
        • Ei BPA:ta*

      • Sisältö

        260 ml:n tuttipullo
        3  kpl
        Medium-tutti
        3 kpl

      • Toiminnot

        Tutin ominaisuudet
        • Luonnollinen ote
        • Ei valuta
        • Pehmeä ja joustava
        • Koliikkia ehkäisevä venttiili

      • 0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan

