Oikean tutin löytäminen on tärkeää

Jos vastasyntyneesi saa jatkuvasti liian vähän maitoa syöttämisen aikana tai hänellä on vaikeuksia maidon saamisessa, vaihda tuttiin, jossa on suurempi virtausnopeus. Jos syöttöongelmat jatkuvat, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.