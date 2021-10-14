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  • Langaton vapaus, voimakas ääni.
  • Langaton vapaus, voimakas ääni.

Tuotanto lopetettu

3000 seriesBluetooth-kuulokkeet

SHB3595BK/10

1
| (1) Arvio
Langaton vapaus, voimakas ääni.
Pienikokoisilla SHB3595-Bluetooth-kuulokkeilla voit kuunnella musiikkia langattomasti jopa 6 tuntia. Kannettava ratkaisu, jota on kätevä käyttää.
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Langaton vapaus, voimakas ääni.

  • 8,6 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Nappikuuloke

  • 6 tunnin toistoaika

Bluetooth 4.1- ja HSP/HFP/A2DP/AVRCP-yhteensopivuus

Bluetooth 4.1- ja HSP/HFP/A2DP/AVRCP-yhteensopivuus

Yhdistä kuulokkeet minkä tahansa Bluetooth-laitteen kanssa ja nauti langattomasta kristallinkirkkaasta äänestä.

Voit valita 3 korvatyynyparista sopivimmat

Voit valita 3 korvatyynyparista sopivimmat

Korvatyynyjä on kolmea kokoa – pieniä, keskikokoisia ja suuria – joista voit valita korviisi parhaiten sopivat.

Tehokkaat 8,6 mm:n elementit tuottavat selkeän ja upean äänen

Tehokkaat 8,6 mm:n elementit tuottavat selkeän ja upean äänen

Kompaktit ja tehokkaat 8,6 mm:n kaiutinelementit tuottavat tarkan äänen ja syvän basson ja sopivat erinomaisesti musiikin kuunteluun matkalla.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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1.0

5:stä

1

Arvio

5
4
3
2

14/10/2021

España

España

La bateria solo me dura como maximo 45 minutos...

Los auriculares de este modelo solo me dran 45 minutos y no las horas que se especifica en las caracteristicas. Agradeceré indicar a que se debe este problema o eso es el tiempo efectivo de reproducción. Lo utilizo via bluetooth con mi smartphone.

Haitat

Por el tiempo de duración no recomedaría este producto

Arvioitu tuote: 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth

Arvioitu tuote: 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth

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