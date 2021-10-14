2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHB3595BK/10
8,6 mm:n elementit / suljettu takaosa
Nappikuuloke
6 tunnin toistoaika
Yhdistä kuulokkeet minkä tahansa Bluetooth-laitteen kanssa ja nauti langattomasta kristallinkirkkaasta äänestä.
Korvatyynyjä on kolmea kokoa – pieniä, keskikokoisia ja suuria – joista voit valita korviisi parhaiten sopivat.
Kompaktit ja tehokkaat 8,6 mm:n kaiutinelementit tuottavat tarkan äänen ja syvän basson ja sopivat erinomaisesti musiikin kuunteluun matkalla.
1.0
5:stä
1
Arvio
Ericwm
14/10/2021
España
La bateria solo me dura como maximo 45 minutos...
Los auriculares de este modelo solo me dran 45 minutos y no las horas que se especifica en las caracteristicas. Agradeceré indicar a que se debe este problema o eso es el tiempo efectivo de reproducción. Lo utilizo via bluetooth con mi smartphone.
Haitat
Por el tiempo de duración no recomedaría este producto
Arvioitu tuote: 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth
Arvioitu tuote: 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth