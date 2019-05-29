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Tuotanto lopetettu

Langattomat Bluetooth®-kuulokkeet

SHB4305WT/00

3.4
| (8) Arviot
Nauti BASS+-tehosta
Yllättävän jykevä ääni pienikokoisista kuulokkeista. Philipsin BASS+-nappikuulokkeiden kaiutinelementit takaavat bassoäänien muhkeuden. Kuulokkeiden muotoilu vaimentaa taustamelun ja niiden langattomuus parantaa käyttömukavuutta.
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Nauti BASS+-tehosta

  • 12,2 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Nappikuuloke

  • 6 tunnin toistoaika

  • Erittäin mukavat käyttää

Tehokkaat 12,2 mm:n kaiutinelementit

Tehokkaat 12,2 mm:n kaiutinelementit

Tehokkaat 12,2 mm:n kaiutinelementit toistavat bassoäänet syvinä ja voimakkaina kuulokkeiden kompaktista koosta huolimatta.

Akun ansiosta voit kuunnella musiikkia jopa 6 tuntia

Akun ansiosta voit kuunnella musiikkia jopa 6 tuntia

Voit kuunnella musiikkia koko päivän 6 tunnin toistoajan ansiosta.

Langaton Bluetooth-tekniikka

Langaton Bluetooth-tekniikka

Yhdistä kuulokkeet minkä tahansa Bluetooth-laitteen kanssa ja nauti langattomasta äänentoistosta.

Tekniset tiedot

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Arviot

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3.4

5:stä

8

Arviot

3

29/05/2019

België

België

Perfect

Deze product past exact in mijn oren en de kwaliteit van het geluid is uitstekend.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB4305BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB4305BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

25/08/2018

France

France

Un son HIFI, puissant et propre

Ayant utilisé les écouteurs intra-auriculaires de la plupart des grandes marques, mêmes cellee achetées à plus de 300 euros, c'est la première fois que j'ai la sensation de me déplacer avec une chaîne HIFI collée a mes oreilles: avec un son 'aéré' et non envahissant pour l’ouïe, des basses puissantes 'propres' qui lissent leur place à 'toutes' les aiguës quel que soit le volume. Une tenue dans oreille qui permet de les utiliser en sport sans aucun souci (running, saut à la corde, vélo, ...). A savoir: pour une bonne tenue à l'oreille, bien tourner l'écouteur vers l’arrière pour loger l’ailette à l'intérieur de la partie arrière de l'oreille

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Arvioitu tuote: SHB4305BK Casque Bluetooth® sans fil

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Arvioitu tuote: SHB4305BK Casque Bluetooth® sans fil

29/04/2018

Italia

Italia

Compralo Che Aspetti....

Veloce Carica batteria Audio Bass + PERFETTO ! ottima qualità prezzo tenuta perfetta sulle orecchie consiglio acquisto !

Arvioitu tuote: SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth®

Arvioitu tuote: SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth®

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  1. Saattaa vaihdella