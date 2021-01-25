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  • Langaton vapaus ja voimakas ääni
  • Langaton vapaus ja voimakas ääni
  • Langaton vapaus ja voimakas ääni
  • Langaton vapaus ja voimakas ääni
  • Langaton vapaus ja voimakas ääni
  • Langaton vapaus ja voimakas ääni
  • Langaton vapaus ja voimakas ääni
  • Langaton vapaus ja voimakas ääni
  • Langaton vapaus ja voimakas ääni
  • Langaton vapaus ja voimakas ääni
  • Langaton vapaus ja voimakas ääni
  • Langaton vapaus ja voimakas ääni

Tuotanto lopetettu

Bluetooth-kuuloke

SHB5250BK/00

3.1
| (76) Arviot
Langaton vapaus ja voimakas ääni
Philips MyJam FreshTones BT -kuulokkeiden avulla voit liikkua vapaasti johtojen estämättä. 14,2 mm:n kaiutinelementit takaavat bassoäänien muhkeuden, ja kuulokkeet on suunniteltu korvien muotoon sopiviksi.
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Korvaan istuva malli

Langaton vapaus ja voimakas ääni

  • 14,2 mm:n elementit / avoin takaosa

  • Nappikuuloke

  • Litteä kaapeli

Pehmeä ja joustava vedonpoistaja parantaa kestävyyttä ja liitettävyyttä

Kuulokkeiden ja johdon välissä on kumilla suojattu, pehmeä ja joustava vedonpoistaja, joka suojaa liitintä toistuvien taivutusten aiheuttamilta vaurioilta.

Korvaan mukavasti istuva malli

Korvaan mukavasti istuva malli

Korvan muotoihin perustuva rakenne takaa kuulokkeiden käyttömukavuuden ja erinomaisen istuvuuden.

14,2 mm:n kaiutinelementit takaavat voimakkaan äänen ja syvän basson

14,2 mm:n kaiutinelementit takaavat voimakkaan äänen ja syvän basson

Kuulokkeiden laadukkaat 14,2 mm:n kaiutinelementit ja bassoääniaukot tuovat bassoon syvyyttä.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.1

5:stä

76

Arviot

25/01/2021

Deutschland

Deutschland

Geiler Sound

Echt Super Klang und Verarbeitung einziges Manko ist der Akku könnte größer sein

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB5250WT Bluetooth-Headset

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB5250WT Bluetooth-Headset

09/03/2018

Deutschland

Deutschland

Super

Super produkt and sehr gut Kundenservice. Super Sound

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB5250BK Bluetooth-Headset

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB5250BK Bluetooth-Headset

04/04/2017

España

España

sonido ESPEC TACULAR!!!!

Primer dia de prueba: sincronizar por bluetooth al mac mini... espectacular como suena esto! Los refuerzos de graves suenan muy muy bien, facilidad de uso 10 y se ha conectado al mac mini sin problemas a la primera

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB5250WT Auricular Bluetooth

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB5250WT Auricular Bluetooth

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  1. Saattaa vaihdella