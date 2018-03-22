TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Valokuva pakkauksesta
  • Ensisijainen kuva
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Valokuva pakkauksesta
  • Ensisijainen kuva

Tuotanto lopetettu

Langattomat Bluetooth®-kuulokkeet

SHB5500BK/00

3

| (70) Arviot

Selkeä ja syvä basso langattomasti

Philipsin langattomilla Bluetooth-kuulokkeilla voit nauttia laadukkaasta äänentoistosta ilman johtoja. Kuuntele musiikkia ja puhu puheluita jopa tuntien ajan – pehmustetut korvakuvut ja erittäin kestävä akku takaavat mukavuuden.

Näytä kaikki edut

Taattua laatua ilman johtoja

Selkeä ja syvä basso langattomasti

  • 32 mm:n elementit / puoliavoin

  • Korvat peittävät

Musiikin ja puheluiden hallinta langattomasti Bluetooth-yhteydellä

Musiikin ja puheluiden hallinta langattomasti Bluetooth-yhteydellä

Bluetooth on verraton apuväline, kun haluat kuunnella musiikkia ja hoitaa puheluita ilman johtojen aiheuttamaa vaivaa! Voit nauttia lempimusiikistasi muodostamalla pariliitoksen Philips-kuulokkeiden ja Bluetooth-yhteensopivan älypuhelimen tai tablet-laitteen välille. Napauttamalla kuulokkeita voit säätää musiikin äänenvoimakkuutta ja keskeyttää musiikintoiston puheluita varten.

Bluetooth-tekniikka luo liikkumisen vapautta

Bluetooth-tekniikka luo liikkumisen vapautta

Yhdistä kuulokkeet pariliitoksella Bluetooth-laitteeseen ja nauti selkeästä äänestä langattomasti.

32 mm:n tehokkaat elementit tuottavat muhkean ja selkeän basson

32 mm:n tehokkaat elementit tuottavat muhkean ja selkeän basson

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.0

5:stä

70

Arviot

22/03/2018

United Kingdom

United Kingdom

Worth its price

I have had this headphone for over two years now and never had any problem with it. It connects quickly with all the three android cellphones I used it with and also with two laptops from different brands. No complains about the product from my side! :) The only problem I am facing is that I couldn't find a place to buy new cushions to replace mine if I ever need them.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones

11/02/2020

España

España

Son muy BUENOS

Llevo mas 5 años con ellos y siguen sonando genial.

Edut

Conectividad, funcionalidad y sonido

Haitat

La almohadilla despues de 5 años empieza a despeluchar

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB5500BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

Käyttöpäivä 2018-02-11

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB5500BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

Käyttöpäivä 2018-02-11

11/12/2017

España

España

Producto con excelente autonomía, diseño y sonido

Posee una muy buena relación calidad/precio. Autonomía impresionante, la batería llega a durar más de una semana en uso moderado por día, el diseño ergonómico y no pesan casi nada. Lo único malo que encontré fueron unos problemas de conectividad con Windows 10, pero son problemas menores (Sólo se tarda un poco mas en conectar a estos dispositivos)

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB5500BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB5500BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.