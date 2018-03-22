2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHB5500BK/00
Selkeä ja syvä basso langattomasti
Philipsin langattomilla Bluetooth-kuulokkeilla voit nauttia laadukkaasta äänentoistosta ilman johtoja. Kuuntele musiikkia ja puhu puheluita jopa tuntien ajan – pehmustetut korvakuvut ja erittäin kestävä akku takaavat mukavuuden.
32 mm:n elementit / puoliavoin
Korvat peittävät
Bluetooth on verraton apuväline, kun haluat kuunnella musiikkia ja hoitaa puheluita ilman johtojen aiheuttamaa vaivaa! Voit nauttia lempimusiikistasi muodostamalla pariliitoksen Philips-kuulokkeiden ja Bluetooth-yhteensopivan älypuhelimen tai tablet-laitteen välille. Napauttamalla kuulokkeita voit säätää musiikin äänenvoimakkuutta ja keskeyttää musiikintoiston puheluita varten.
Yhdistä kuulokkeet pariliitoksella Bluetooth-laitteeseen ja nauti selkeästä äänestä langattomasti.
3.0
5:stä
70
Arviot
Lucas0211
22/03/2018
United Kingdom
Worth its price
I have had this headphone for over two years now and never had any problem with it. It connects quickly with all the three android cellphones I used it with and also with two laptops from different brands. No complains about the product from my side! :) The only problem I am facing is that I couldn't find a place to buy new cushions to replace mine if I ever need them.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones
Sslevinn
11/02/2020
España
Son muy BUENOS
Llevo mas 5 años con ellos y siguen sonando genial.
Edut
Conectividad, funcionalidad y sonido
Haitat
La almohadilla despues de 5 años empieza a despeluchar
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB5500BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®
Käyttöpäivä 2018-02-11
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB5500BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®
Käyttöpäivä 2018-02-11
mariosepsy111
11/12/2017
España
Producto con excelente autonomía, diseño y sonido
Posee una muy buena relación calidad/precio. Autonomía impresionante, la batería llega a durar más de una semana en uso moderado por día, el diseño ergonómico y no pesan casi nada. Lo único malo que encontré fueron unos problemas de conectividad con Windows 10, pero son problemas menores (Sólo se tarda un poco mas en conectar a estos dispositivos)
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB5500BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB5500BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®