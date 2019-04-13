2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHB5800BK/00
LANGATTOMAT nappikuulokkeet, helppo NFC-pariliitos
SHB5800-Bluetooth-nappikuulokkeissa on huolellisesti suunnitellut kaiutinelementit, jotka takaavat jykevät bassoäänet ja tasapainoisen äänen. Niissä on myös yhden kosketuksen helppo NFC-pariliitos sekä kestävä IPX2-suojaus hikeä ja kosteutta vastaan. Kuulokkeet istuvat mukavasti korviin ja sopivat erinomaisesti puheluihin ja musiikin kuunteluun.
6 mm:n elementit / suljettu takaosa
Nappikuuloke
Voit muodostaa pariliitoksen Bluetooth-kuulokkeiden ja Bluetooth-yhteensopivan laitteen välille yhdellä kosketuksella NFC-toiminnon ansiosta.
Näiden nappikuulokkeiden erittäin pienet elementit sopivat mukavasti mutta silti hyvin tiiviisti korvakäytävään, joten ulkopuolinen meteli ei häiritse korkealaatuista kuuntelukokemusta.
2.9
5:stä
45
Arviot
7EON
13/04/2019
United Kingdom
Perfect!
Best music quality and easy to use. 5-star rating!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones
eddie481735
27/11/2015
United Kingdom
it's so good in-ear headphone.
it's easy to take it to everywhere on my neck. so cool when i used it outdoor. especially i love philips sound quality. good bass good sound . i love it.
Arvioitu tuote: SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones
Arvioitu tuote: SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones
twen23
06/05/2018
España
muy comodo
muy buenos audífonos, buen sonido. Resistentes y livianos
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB5800BK Auriculares intrauditivos Bluetooth NFC
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB5800BK Auriculares intrauditivos Bluetooth NFC