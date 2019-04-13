LANGATTOMAT nappikuulokkeet, helppo NFC-pariliitos

SHB5800-Bluetooth-nappikuulokkeissa on huolellisesti suunnitellut kaiutinelementit, jotka takaavat jykevät bassoäänet ja tasapainoisen äänen. Niissä on myös yhden kosketuksen helppo NFC-pariliitos sekä kestävä IPX2-suojaus hikeä ja kosteutta vastaan. Kuulokkeet istuvat mukavasti korviin ja sopivat erinomaisesti puheluihin ja musiikin kuunteluun.