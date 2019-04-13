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Tuotanto lopetettu

Bluetooth NFC -nappikuulokkeet

SHB5800BK/00

2.9

| (45) Arviot

LANGATTOMAT nappikuulokkeet, helppo NFC-pariliitos

SHB5800-Bluetooth-nappikuulokkeissa on huolellisesti suunnitellut kaiutinelementit, jotka takaavat jykevät bassoäänet ja tasapainoisen äänen. Niissä on myös yhden kosketuksen helppo NFC-pariliitos sekä kestävä IPX2-suojaus hikeä ja kosteutta vastaan. Kuulokkeet istuvat mukavasti korviin ja sopivat erinomaisesti puheluihin ja musiikin kuunteluun.

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Jykevä basso

LANGATTOMAT nappikuulokkeet, helppo NFC-pariliitos

  • 6 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Nappikuuloke

Yhden kosketuksen NFC-pariliitos

Voit muodostaa pariliitoksen Bluetooth-kuulokkeiden ja Bluetooth-yhteensopivan laitteen välille yhdellä kosketuksella NFC-toiminnon ansiosta.

Bluetooth 3.0 AVRCP/HSP/HFP/A2DP -yhteensopivuus mobiililaitteissa

Hyvin istuva korvatyyny vaimentaa taustamelun

Näiden nappikuulokkeiden erittäin pienet elementit sopivat mukavasti mutta silti hyvin tiiviisti korvakäytävään, joten ulkopuolinen meteli ei häiritse korkealaatuista kuuntelukokemusta.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.9

5:stä

45

Arviot

13/04/2019

United Kingdom

United Kingdom

Perfect!

Best music quality and easy to use. 5-star rating!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones

27/11/2015

United Kingdom

United Kingdom

it's so good in-ear headphone.

it's easy to take it to everywhere on my neck. so cool when i used it outdoor. especially i love philips sound quality. good bass good sound . i love it.

Arvioitu tuote: SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones

Arvioitu tuote: SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones

06/05/2018

España

España

muy comodo

muy buenos audífonos, buen sonido. Resistentes y livianos

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB5800BK Auriculares intrauditivos Bluetooth NFC

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB5800BK Auriculares intrauditivos Bluetooth NFC

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