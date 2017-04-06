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Tuotanto lopetettu

Langattomat Bluetooth®-kuulokkeet

SHB5900BK/00

4.1

| (18) Arviot

Saatavilla

Musta
Musta
Vaaleanpunainen
Vaaleanpunainen

Syvä basso missä tahansa

Pienikokoisissa SHB5900-Bluetooth®-kuulokkeissa on tehokkaat kaiutinelementit, joilla kuuntelet musiikkia langattomasti jopa 6 tuntia. MusicChain-toiminnolla voit jakaa musiikkiasi ystävillesi muodostamalla pariliitoksen toisten MusicChain-yhteensopivien kuulokkeiden kanssa.

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Upea langaton äänentoisto ja täydellinen istuvuus

Syvä basso missä tahansa

  • 8 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Nappikuuloke

  • NFC

Sotkeutumattomat litteät johdot ovat mukavat matkalla

Luistamaton johto ei sotkeennu.

MusicChain™-toiminnolla jaat musiikkisi helposti kavereillesi

MusicChain™-toiminnolla jaat musiikkisi helposti kavereillesi

MusicChain™-toiminnolla voit helposti jakaa kuuntelemasi kappaleet kaverillesi. Paina vain kuulokkeiden MusicChain™-painiketta ja voit liittää kuulokkeesi muihin MusicChain™-yhteensopiviin kuulokkeisiin Bluetooth®-tekniikalla.

Tehokkaat 8,6 mm:n elementit tuottavat selkeän ja upean äänen

Tehokkaat 8,6 mm:n elementit tuottavat selkeän ja upean äänen

Kompaktit ja tehokkaat 8,6 mm:n kaiutinelementit tuottavat tarkan äänen ja syvän basson ja sopivat erinomaisesti musiikin kuunteluun matkalla.

Tekniset tiedot

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Arviot

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4.1

5:stä

18

Arviot

2

06/04/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent and easy to operate and great battery life

I have been using this for a year now.its one of the best bluetooth headset i have used so far.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB5900PK Wireless Bluetooth® headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB5900PK Wireless Bluetooth® headphones

17/06/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr sauberen Klang sowie Top Akku laufzeit

Kann diese Kopfhörer nur jedem gern empfehlen... Das Geld hat sich echt gelohnt dafür auszugeben

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB5900WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB5900WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

10/12/2016

Suisse

Suisse

Vahvistettu ostaja

Excellent écouteur Bluetooth

Écouteur polyvalent performant, simple d'utilisation, très compatible avec la plupart des appareils Bluetooth, seul la qualité du son qui est très bonne, reste perfectible.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB5900BK Casque Bluetooth® sans fil

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB5900BK Casque Bluetooth® sans fil

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  1. Saattaa vaihdella