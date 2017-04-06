2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHB5900PK/00
Saatavilla
Syvä basso missä tahansa
Pienikokoisissa SHB5900-Bluetooth®-kuulokkeissa on tehokkaat kaiutinelementit, joilla kuuntelet musiikkia langattomasti jopa 6 tuntia. MusicChain-toiminnolla voit jakaa musiikkiasi ystävillesi muodostamalla pariliitoksen toisten MusicChain-yhteensopivien kuulokkeiden kanssa.
8 mm:n elementit / suljettu takaosa
Nappikuuloke
NFC
MusicChain™-toiminnolla voit helposti jakaa kuuntelemasi kappaleet kaverillesi. Paina vain kuulokkeiden MusicChain™-painiketta ja voit liittää kuulokkeesi muihin MusicChain™-yhteensopiviin kuulokkeisiin Bluetooth®-tekniikalla.
Ääniputken ovaali muoto perustuu ihmisen korvaa koskeviin laajoihin tutkimuksiin. Ääniputki on suunniteltu sopimaan miellyttävästi kaikkiin korviin, ja ergonominen muoto takaa optimaalisen ja miellyttävän istuvuuden.
Kompaktit ja tehokkaat 8,6 mm:n kaiutinelementit tuottavat tarkan äänen ja syvän basson ja sopivat erinomaisesti musiikin kuunteluun matkalla.
4.1
5:stä
18
Arviot
Khush
06/04/2017
United Kingdom
Excellent and easy to operate and great battery life
I have been using this for a year now.its one of the best bluetooth headset i have used so far.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB5900PK Wireless Bluetooth® headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB5900PK Wireless Bluetooth® headphones
derhegga
17/06/2017
Deutschland
Sehr sauberen Klang sowie Top Akku laufzeit
Kann diese Kopfhörer nur jedem gern empfehlen... Das Geld hat sich echt gelohnt dafür auszugeben
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB5900WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB5900WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Totoone
10/12/2016
Suisse
Vahvistettu ostaja
Excellent écouteur Bluetooth
Écouteur polyvalent performant, simple d'utilisation, très compatible avec la plupart des appareils Bluetooth, seul la qualité du son qui est très bonne, reste perfectible.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB5900BK Casque Bluetooth® sans fil
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB5900BK Casque Bluetooth® sans fil
Saattaa vaihdella