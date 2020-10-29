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Tuotanto lopetettu

Langattomat Bluetooth®-kuulokkeet

SHB6250/00

3.6

| (19) Arviot

Kirkas langaton ääni

Philipsin tyylikkään kapeat SHB6250-kuulokkeet on helppo taittaa ja ottaa mukaan minne vain. Kuulokkeissa on Bluetooth-yhteys. Nauti uskomattoman syvistä bassoäänistä ja kirkkaasta äänenlaadusta ilman häiritseviä johtoja.

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Taattua laatua ilman johtoja

Kirkas langaton ääni

  • 40 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Korvat peittävät

40 mm:n neodyymielementit tuottavat syvän basson ja selkeän äänen

40 mm:n neodyymielementit tuottavat syvän basson ja selkeän äänen

Käynnistä Siri ja Google Now kuulokkeen painikkeella

Uusimmat Philipsin Bluetooth-kuulokkeet tukevat Siri- ja Google Now -puheentunnistustoimintoja, joten niiden käyttö on nyt entistäkin helpompaa. Paina vain kuulokekupin painiketta, niin voit heti käynnistää Sirin iPhonessasi tai Google Now'n Android-laitteessasi.

Säädettävät korvakuvut ja kuulokesanka takaavat käyttömukavuuden

Säädettävät korvakuvut ja kuulokesanka takaavat käyttömukavuuden

Kuulokkeet on suunniteltu erityisesti ergonomiaa ja käyttömukavuutta silmällä pitäen. Voit säätää korvakuvut ja kuulokesangan juuri sopiviksi, joten ne ovat mukavat käyttää ja istuvat hyvin missä tahansa liikutkin.

Tekniset tiedot

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Arviot

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3.6

5:stä

19

Arviot

29/10/2020

Suomi

Suomi

Hinta/laatu kohdallaan

Helppo käytöönotto ja toimii loistavasti. Ei moitteita. Kuulokkeet ovat kaikilla lapsilla käytössä.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB6250 Langattomat Bluetooth®-kuulokkeet

Käyttöpäivä 2020-04-29

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB6250 Langattomat Bluetooth®-kuulokkeet

Käyttöpäivä 2020-04-29

20/04/2020

España

España

Los mejores cascos que he encontrado hasta ahora

Gran calidad para el precio y súper cómodos. Me he acostumbrado a ellos y solo uso estos. Es más, cuando se desgastaron de tanto uso, volví a pedir los mismos. Espero que no los descataloguen.

Arvioitu tuote: SHB6250 Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

Arvioitu tuote: SHB6250 Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

16/05/2017

France

France

Super pratique et bon son

Se repli , appairage facile et très bon son pour le prix. Apres plus d un an d utilisation dans les transports... n a pas bouge

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB6250 Casque Bluetooth® sans fil

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB6250 Casque Bluetooth® sans fil

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  1. Saattaa vaihdella