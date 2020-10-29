2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHB6250/00
Kirkas langaton ääni
Philipsin tyylikkään kapeat SHB6250-kuulokkeet on helppo taittaa ja ottaa mukaan minne vain. Kuulokkeissa on Bluetooth-yhteys. Nauti uskomattoman syvistä bassoäänistä ja kirkkaasta äänenlaadusta ilman häiritseviä johtoja.
40 mm:n elementit / suljettu takaosa
Korvat peittävät
Uusimmat Philipsin Bluetooth-kuulokkeet tukevat Siri- ja Google Now -puheentunnistustoimintoja, joten niiden käyttö on nyt entistäkin helpompaa. Paina vain kuulokekupin painiketta, niin voit heti käynnistää Sirin iPhonessasi tai Google Now'n Android-laitteessasi.
Kuulokkeet on suunniteltu erityisesti ergonomiaa ja käyttömukavuutta silmällä pitäen. Voit säätää korvakuvut ja kuulokesangan juuri sopiviksi, joten ne ovat mukavat käyttää ja istuvat hyvin missä tahansa liikutkin.
3.6
5:stä
19
Arviot
Käyttäjä
29/10/2020
Suomi
Hinta/laatu kohdallaan
Helppo käytöönotto ja toimii loistavasti. Ei moitteita. Kuulokkeet ovat kaikilla lapsilla käytössä.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB6250 Langattomat Bluetooth®-kuulokkeet
Käyttöpäivä 2020-04-29
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB6250 Langattomat Bluetooth®-kuulokkeet
Käyttöpäivä 2020-04-29
evaldeslacasa
20/04/2020
España
Los mejores cascos que he encontrado hasta ahora
Gran calidad para el precio y súper cómodos. Me he acostumbrado a ellos y solo uso estos. Es más, cuando se desgastaron de tanto uso, volví a pedir los mismos. Espero que no los descataloguen.
Arvioitu tuote: SHB6250 Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®
Arvioitu tuote: SHB6250 Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®
Philippemanap
16/05/2017
France
Super pratique et bon son
Se repli , appairage facile et très bon son pour le prix. Apres plus d un an d utilisation dans les transports... n a pas bouge
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB6250 Casque Bluetooth® sans fil
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB6250 Casque Bluetooth® sans fil
Saattaa vaihdella