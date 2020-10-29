Säädettävät korvakuvut ja kuulokesanka takaavat käyttömukavuuden

Kuulokkeet on suunniteltu erityisesti ergonomiaa ja käyttömukavuutta silmällä pitäen. Voit säätää korvakuvut ja kuulokesangan juuri sopiviksi, joten ne ovat mukavat käyttää ja istuvat hyvin missä tahansa liikutkin.