2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Erittäin tarkka ääni
Philipsin langattomissa SHB7250-Bluetooth-kuulokkeissa on uskomattoman selkeä äänenlaatu ja syvät bassoäänet. Siirtyminen musiikin kuuntelusta puheluihin käy helposti. Pehmustettujen korvakupujen ansiosta käyttömukavuus on taattu liikkeellä ollessasi.
40 mm:n elementit / suljettu takaosa
Korvat peittävät
Pehmeät korvatyynyt
HD-tasoinen ääni edustaa äänenlaadun parhaimmistoa ja toistaa alkuperäisen studioäänityksen 16-bittistä 44,1 kHz:n CD-muotoa uskollisemmin. Tinkimättömän laadun vuoksi se on musiikinystävien paras valinta. Nämä kuulokkeet täyttävät HD-äänen laatumerkintään vaadittavat tiukat standardit.
Automaattisen käynnistystoiminnon ja NFC-pariliitoksen ansiosta Bluetooth-kuulokkeet on helppo yhdistää mihin tahansa Bluetooth-laitteeseen yhdellä kosketuksella.
Suljettu takaosa eristää musiikin ympäristön äänistä, joten kuulet kaikki yksityiskohdat ja täyteläisen basson juuri sellaisina kuin ne on tarkoitettu.
4.2
5:stä
33
Arviot
82%
suosittelee tätä tuotetta
mnavinc
24/10/2018
United Kingdom
Very nice headphones
Audio quality is good. could have given 5 stars for Design also if it is more sturdy. Will strongly recommend to anyone who wants a featureful & budget headphones.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB7250 Wireless Bluetooth® headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB7250 Wireless Bluetooth® headphones
Roro_333
25/11/2024
France
Casque parfait
J'ai ce casque depuis maintenant 7 ans et je peux vous dire que je suis très satisfaite de ce produit. Déjà à l'époque, je ne l'avais pas payer bien cher par rapport aux casques que je vois maintenant en vente. Il vis très bien, je l'utilise tout les jours. Il tiens très bien la batterie, mais dans tout les cas, en même pas une heure branché, il se recharge à 100%. Le son est très bien, le seul démole serais pour les appel, ou ma voix ne s'entend pas super bien, mais de toute façon, je ne l'utilise pas pour ça. Aussi, avec le temps, la petite couche sur les bonnettes s'enlève et malheureusement, elles ne sont pas changeable. Mais vraiment, ça ne gâche pas la qualité de se produit.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB7250 Casque Bluetooth® sans fil
Käyttöpäivä 2022-11-25
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB7250 Casque Bluetooth® sans fil
Käyttöpäivä 2022-11-25
Morrisstagg
11/06/2020
Nederland
Vahvistettu ostaja
Top hoofdtelefoon.
Ik heb altijd sennheizer gehad vanwege de geluidskwaliteit. Tot dat ik een draadloze zocht en bij deze philips terecht kwam. Uitstekende pasvorm, maar vooral de geluidskwaliteit ,, verbluffend gewoon, vooral de bas weergave. Subliem gewoon. Ik kijk graag films op mijn tablet. Een genot met deze hoofdtelefoon.
Edut
Geluidweergave, pasvorm, bediening.
Haitat
Eigenlijk geen. Misschien levensduur accu, mocht van mij groter zijn.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB7250 Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Käyttöpäivä 2018-06-11
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB7250 Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Käyttöpäivä 2018-06-11
Saattaa vaihdella
Mukana toimitettua kuulokekaapelia käytettäessä