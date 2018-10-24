Erittäin tarkka ääni

Philipsin langattomissa SHB7250-Bluetooth-kuulokkeissa on uskomattoman selkeä äänenlaatu ja syvät bassoäänet. Siirtyminen musiikin kuuntelusta puheluihin käy helposti. Pehmustettujen korvakupujen ansiosta käyttömukavuus on taattu liikkeellä ollessasi.