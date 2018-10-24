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Tuotanto lopetettu

Langattomat Bluetooth®-kuulokkeet

SHB7250/00

4.2

| (33) Arviot | 82% suosittelee tätä tuotetta

Erittäin tarkka ääni

Philipsin langattomissa SHB7250-Bluetooth-kuulokkeissa on uskomattoman selkeä äänenlaatu ja syvät bassoäänet. Siirtyminen musiikin kuuntelusta puheluihin käy helposti. Pehmustettujen korvakupujen ansiosta käyttömukavuus on taattu liikkeellä ollessasi.

Näytä kaikki edut

digitaalisella bassotehostuksella

Erittäin tarkka ääni

  • 40 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Korvat peittävät

  • Pehmeät korvatyynyt

HD-ääni toistaa musiikin täydellisen puhtaana

HD-ääni toistaa musiikin täydellisen puhtaana

HD-tasoinen ääni edustaa äänenlaadun parhaimmistoa ja toistaa alkuperäisen studioäänityksen 16-bittistä 44,1 kHz:n CD-muotoa uskollisemmin. Tinkimättömän laadun vuoksi se on musiikinystävien paras valinta. Nämä kuulokkeet täyttävät HD-äänen laatumerkintään vaadittavat tiukat standardit.

Yhden kosketuksen NFC-pariliitos

Yhden kosketuksen NFC-pariliitos

Automaattisen käynnistystoiminnon ja NFC-pariliitoksen ansiosta Bluetooth-kuulokkeet on helppo yhdistää mihin tahansa Bluetooth-laitteeseen yhdellä kosketuksella.

Suljettu takaosa eristää musiikin ympäristön äänistä

Suljettu takaosa eristää musiikin ympäristön äänistä

Suljettu takaosa eristää musiikin ympäristön äänistä, joten kuulet kaikki yksityiskohdat ja täyteläisen basson juuri sellaisina kuin ne on tarkoitettu.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.2

5:stä

33

Arviot

82%

suosittelee tätä tuotetta

24/10/2018

United Kingdom

United Kingdom

Very nice headphones

Audio quality is good. could have given 5 stars for Design also if it is more sturdy. Will strongly recommend to anyone who wants a featureful & budget headphones.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB7250 Wireless Bluetooth® headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB7250 Wireless Bluetooth® headphones

25/11/2024

France

France

Casque parfait

J'ai ce casque depuis maintenant 7 ans et je peux vous dire que je suis très satisfaite de ce produit. Déjà à l'époque, je ne l'avais pas payer bien cher par rapport aux casques que je vois maintenant en vente. Il vis très bien, je l'utilise tout les jours. Il tiens très bien la batterie, mais dans tout les cas, en même pas une heure branché, il se recharge à 100%. Le son est très bien, le seul démole serais pour les appel, ou ma voix ne s'entend pas super bien, mais de toute façon, je ne l'utilise pas pour ça. Aussi, avec le temps, la petite couche sur les bonnettes s'enlève et malheureusement, elles ne sont pas changeable. Mais vraiment, ça ne gâche pas la qualité de se produit.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB7250 Casque Bluetooth® sans fil

Käyttöpäivä 2022-11-25

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB7250 Casque Bluetooth® sans fil

Käyttöpäivä 2022-11-25

11/06/2020

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Top hoofdtelefoon.

Ik heb altijd sennheizer gehad vanwege de geluidskwaliteit. Tot dat ik een draadloze zocht en bij deze philips terecht kwam. Uitstekende pasvorm, maar vooral de geluidskwaliteit ,, verbluffend gewoon, vooral de bas weergave. Subliem gewoon. Ik kijk graag films op mijn tablet. Een genot met deze hoofdtelefoon.

Edut

Geluidweergave, pasvorm, bediening.

Haitat

Eigenlijk geen. Misschien levensduur accu, mocht van mij groter zijn.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB7250 Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

Käyttöpäivä 2018-06-11

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB7250 Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

Käyttöpäivä 2018-06-11

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Saattaa vaihdella

  2. Mukana toimitettua kuulokekaapelia käytettäessä