2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHB8850NC/00
Enemmän ääntä, vähemmän melua
Ei enää johtoja ja hälyä. Aktiivinen ActiveShield™-melunvaimennus poistaa taustahälyn, ja voit uppoutua musiikkiin. Muodosta langaton yhteys yhden kosketuksen NFC-tekniikan avulla ja ohjaa puheluita kuulokkeiden ohjauspainikkeilla.
32 mm:n elementit / suljettu takaosa
Korvat peittävät
Pehmeät korvatyynyt
Kompaktit, taittuvat
Tarkasti viritetyt 32 mm:n neodyymielementit, akustisesti suljettu kotelo ja korvat täysin peittävä rakenne takaavat erittäin tarkan äänentoiston.
Toisin kuin useimmat muut melua vaimentavat kuulokkeet, nämä kuulokkeet toimivat myös ilman akkua. Voit siis nauttia ensiluokkaisesta äänentoistosta missä tahansa. Jos akku loppuu, voit liittää äänijohdon ja jatkaa lempimusiikkisi kuuntelua.
3.6
5:stä
41
Arviot
DocM
18/07/2017
Sverige
Vahvistettu ostaja
Riktigt bra för en vettig peng...
Har använt mina lurar i ett par veckor nu och är riktigt nöjd. Har även provat mycket dyrare lurar av annat märke, och visst, de är lite bättre. Däremot så funkar dessa lurar tillräckligt bra, till och med mycket bra om man tänker på att priset är en tredjedel av de dyra. Kan rekommendera dessa om man inte måste ha "häftiga märket" utan är ute efter en bra funktion för en vettig peng i första hand.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB8850NC Trådlösa hörlurar med brusreducering
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB8850NC Trådlösa hörlurar med brusreducering
Drago-Nii-San
21/05/2020
United Kingdom
Confusingly good!
After having these headphones for a few months, these were really useful to go on trips with! but then when I arrived home, I accidentally dropped them into water... I then left it into rice to soak up the water and left it until around two weeks ago and they work just as new! not sure if it was supposed to be waterproof but it still works after dropping it into water by accident.
Edut
actually noise cancelling working
Haitat
accidental waterproof?
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones
Käyttöpäivä 2020-01-21
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones
Käyttöpäivä 2020-01-21
Werner
05/03/2017
United Kingdom
This product is excellent for the price.
I use the product on my smart phone, mostly for movies. Works brilliantly especially on classic soundtracks.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones
Saattaa vaihdella