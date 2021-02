Ladattavan akun ansiosta kuuntelet musiikkia langattomasti jopa 16 tuntia

Akku kestää 16 tuntia, kun sekä Bluetooth että aktiivinen melunvaimennus ovat käytössä. Jos vain Bluetooth on käytössä, akunkesto on 28 tuntia. Jos vain aktiivinen melunvaimennus on käytössä, akunkesto on 33 tuntia.