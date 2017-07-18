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Tuotanto lopetettu

Langattomat melunvaimennuskuulokkeet

SHB8850NC/00

3.6

| (41) Arviot

Enemmän ääntä, vähemmän melua

Ei enää johtoja ja hälyä. Aktiivinen ActiveShield™-melunvaimennus poistaa taustahälyn, ja voit uppoutua musiikkiin. Muodosta langaton yhteys yhden kosketuksen NFC-tekniikan avulla ja ohjaa puheluita kuulokkeiden ohjauspainikkeilla.

Näytä kaikki edut

langattomasti

Enemmän ääntä, vähemmän melua

  • 32 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Korvat peittävät

  • Pehmeät korvatyynyt

  • Kompaktit, taittuvat

32 mm:n neodyymikaiutinelementit toistavat äänen tarkasti

32 mm:n neodyymikaiutinelementit toistavat äänen tarkasti

Tarkasti viritetyt 32 mm:n neodyymielementit, akustisesti suljettu kotelo ja korvat täysin peittävä rakenne takaavat erittäin tarkan äänentoiston.

Ylimääräisellä äänijohdolla varmistat musiikin kuulumisen myös ilman virtalähdettä

Toisin kuin useimmat muut melua vaimentavat kuulokkeet, nämä kuulokkeet toimivat myös ilman akkua. Voit siis nauttia ensiluokkaisesta äänentoistosta missä tahansa. Jos akku loppuu, voit liittää äänijohdon ja jatkaa lempimusiikkisi kuuntelua.

Mikrofoni ja Bluetooth® 4.0 takaavat kätevät handsfree-puhelut

Tekniset tiedot

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Arviot

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3.6

5:stä

41

Arviot

18/07/2017

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Riktigt bra för en vettig peng...

Har använt mina lurar i ett par veckor nu och är riktigt nöjd. Har även provat mycket dyrare lurar av annat märke, och visst, de är lite bättre. Däremot så funkar dessa lurar tillräckligt bra, till och med mycket bra om man tänker på att priset är en tredjedel av de dyra. Kan rekommendera dessa om man inte måste ha "häftiga märket" utan är ute efter en bra funktion för en vettig peng i första hand.

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Arvioitu tuote: SHB8850NC Trådlösa hörlurar med brusreducering

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB8850NC Trådlösa hörlurar med brusreducering

21/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Confusingly good!

After having these headphones for a few months, these were really useful to go on trips with! but then when I arrived home, I accidentally dropped them into water... I then left it into rice to soak up the water and left it until around two weeks ago and they work just as new! not sure if it was supposed to be waterproof but it still works after dropping it into water by accident.

Edut

actually noise cancelling working

Haitat

accidental waterproof?

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones

Käyttöpäivä 2020-01-21

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones

Käyttöpäivä 2020-01-21

05/03/2017

United Kingdom

United Kingdom

This product is excellent for the price.

I use the product on my smart phone, mostly for movies. Works brilliantly especially on classic soundtracks.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones

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