2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Erittäin tarkka ääni
Philipsin langattomissa SHB9250-Bluetooth-kuulokkeissa on uskomattoman selkeä äänenlaatu ja syvät bassoäänet. Siirtyminen musiikin kuuntelusta puheluihin käy helposti. Pehmustettujen korvakupujen ansiosta käyttömukavuus on taattu liikkeellä ollessasi.
40 mm:n elementit / suljettu takaosa
Korvat peittävät
Pehmeät korvatyynyt
Multipoint-toiminnolla voit liittää Philipsin Bluetooth-kuulokkeet kahteen Bluetooth-laitteeseen samanaikaisesti. Muodosta vain pariliitos kahteen laitteeseen, niin voit nauttia elokuvista tai musiikista ja vastata välissä puheluihin.
HD-tasoinen ääni edustaa äänenlaadun parhaimmistoa ja toistaa alkuperäisen studioäänityksen 16-bittistä 44,1 kHz:n CD-muotoa uskollisemmin. Tinkimättömän laadun vuoksi se on musiikinystävien paras valinta. Nämä kuulokkeet täyttävät HD-äänen laatumerkintään vaadittavat tiukat standardit.
4.3
5:stä
32
Arviot
87%
suosittelee tätä tuotetta
Tongenaar
26/09/2018
België
Uitstekende prijs / kwaliteit verhouding
Uitstekend geluid. Zeer gebruiksvriendelijk. Modern design.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB9250 Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB9250 Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
FCBSenioren
07/01/2017
Deutschland
Weltklasse!
Wir haben ca. 35 Kopfhörer auf Herz und Nieren geprüft und es waren durchaus gute Modele dabei. Wer es allerdings handlich und leistungsfähig mag mit einer hervorragenden Steuerung, der kommt an diesem Kopfhörer nicht vorbei. Die Preisleistung stimmt auf jeden Fall. 3 Wochen im Einsatz und das Ding macht einfach nur Spass. Ladezeit ca. 1 Stunde und tatsächlich 15,7 Stunden gelaufen. Akku wurde nach mehrfachem Aufladen auch noch etwas besser! Kaufen, kaufen, kaufen mehr ist nicht zu sagen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Digitur
01/08/2016
Deutschland
Seit ca. acht Monaten im Gebrauch. Alles super
Also diese Dinger sind nicht nur schick, sondern haben auch einen mörderisch brutalen Sound für diese Größe. Die Headsetfunktion funktioniert tadellos. In dieser Preisklasse wird es schon schwer was besseres zu finden. Der einzige Nachteil den ich bisher finden konnte ist, das mir meine Töchter das Ding ständig wegnehmen, weil es so gut klingt.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Saattaa vaihdella
Mukana toimitettua kuulokekaapelia käytettäessä