Nach langer Suche nach einem Kopfhörer der meine Wünsche erfüllt bin ich auf den Philips SHB 9250/00 gestoßen. Bisher war ich von Bluetooth Kopfhörern und deren Akkukapazität eher skeptisch eingestellt, was sich mit dem Philips SHB 9250/00 komplett geändert hat. Zu dem Lieferumfang gehört ein Kabel ca. 1m lang mit 3,5mm Klinkenstecker auf 3,5mm Klinkenstecker, welches perfekt vom Smartphone aus der Hosentasche bis zum Kopfhörer reicht wobei ich das bisher nie gebraucht habe da die Verbinndung mit NFC bzw. Bluetooth Kinderleicht mit einem Knopfdruck hergestellt werden kann und ohne weiteres super funktioniert. Weiteres Zubehör ist ein USB (Typ A) auf Micro-USB Kabel welches ca. 50 cm lang ist und zum Laden der Philips Kopfhörer benutzt werden kann. Eine Bedienungsanleitung bzw. Quick start guide liegt ebenfalls bei. Der Philips SHB 9250/00 hat eine robuste und hochwertige Verarbeitung welche mir sehr gut gefällt. Zudem hat er durch seine Verstellbaren Ohrmuscheln eine optimale Passform welche mich bei keiner Aktivität eingeschränkt oder gar gestört hat. Die Ohrpolster passen sich dem Ohr weich an und man kann stundenlang in den Musikgenuss eintauchen, ohne störende Geräusche oder Lärm von der Umgebung war zu nehmen. Was mir Persönlich wichtig ist, ist der Sound welcher mir beim Philips SHB 9250/00 sehr gut gefallen hat. Die Musik kommt klar und lebhaft rüber. Satte Bässe, kräftige Mitten und klare Höhen. Durch die Smart Touch Bedienung an der rechten Seite des Kopfhörers kann man die Lautstärke erhöhen oder verringern, vor oder zurück und Pause/Play per Touchgesten steuern. Dies funktioniert sehr gut wobei man eine sehr kleine Reaktionszeit hat aber nicht wirklich störend ist. Die Gestensteuerung funktioniert leider nur im Bluetooth Modus da mit dem 3,5mm Klinkenkabel nur Musik übertragen wird. Das Skypen oder Telefonieren macht richtig Spaß, man versteht alles klar und deutlich und wird von der Umgebung nicht abgelenkt oder gestört. Auch während dem Musik hören ist ein eingehender Anruf kein Problem :) - Hochwertige und Funktionsrobuste Verarbeitung - Modernes und schlichtes Design - Lange Akkulaufzeit für enorm viel Musikgenuss - Sehr bequemer Passform dank weicher Ohrpolster und geringes Gewicht - Gute Schalldämmung gegen Umgebungsgeräusche - Kinderleichte Verbindung durch NFC (Bluetooth) - Hervorragende Klangqualität (Satte Bässe, Kräftige Mitten und klare Höhen) - Komfortable Bedienung mit Smart Touch an der rechten Ohrmuschel - Einfach verstau Möglichkeit durch einklappbare Ohrmuscheln - Problemloses Telefonieren oder Skypen - Lieferumfang: Ladekabel, Audiokabel, Bedienungsanleitung Fazit: Ein sehr gelungener Kopfhörer welcher eine hervorragende Tonqualität und einen sehr angenehmen Tragekomfort bietet. Durch die störungsfreie Bluetooth Verbindung und der komfortablen Gestensteuerung kommt kein Musikgenuss zu kurz.