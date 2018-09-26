TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Pääkuva käyttötilanteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Valokuva pakkauksesta
  • Ensisijainen kuva
  • Pääkuva käyttötilanteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Valokuva pakkauksesta
  • Ensisijainen kuva

Tuotanto lopetettu

Langattomat Bluetooth®-kuulokkeet

SHB9250/00

4.3

| (32) Arviot | 87% suosittelee tätä tuotetta

Erittäin tarkka ääni

Philipsin langattomissa SHB9250-Bluetooth-kuulokkeissa on uskomattoman selkeä äänenlaatu ja syvät bassoäänet. Siirtyminen musiikin kuuntelusta puheluihin käy helposti. Pehmustettujen korvakupujen ansiosta käyttömukavuus on taattu liikkeellä ollessasi.

Näytä kaikki edut

digitaalisella bassotehostuksella

Erittäin tarkka ääni

  • 40 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Korvat peittävät

  • Pehmeät korvatyynyt

Yhden painikkeen bassotehostus tuottaa syvän, dynaamisen basson

Multipoint-toiminnolla voit toistaa musiikkia ja puheluita kahdesta laitteesta samanaikaisesti

Multipoint-toiminnolla voit liittää Philipsin Bluetooth-kuulokkeet kahteen Bluetooth-laitteeseen samanaikaisesti. Muodosta vain pariliitos kahteen laitteeseen, niin voit nauttia elokuvista tai musiikista ja vastata välissä puheluihin.

HD-ääni toistaa musiikin täydellisen puhtaana

HD-ääni toistaa musiikin täydellisen puhtaana

HD-tasoinen ääni edustaa äänenlaadun parhaimmistoa ja toistaa alkuperäisen studioäänityksen 16-bittistä 44,1 kHz:n CD-muotoa uskollisemmin. Tinkimättömän laadun vuoksi se on musiikinystävien paras valinta. Nämä kuulokkeet täyttävät HD-äänen laatumerkintään vaadittavat tiukat standardit.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.3

5:stä

32

Arviot

87%

suosittelee tätä tuotetta

3
2

26/09/2018

België

België

Uitstekende prijs / kwaliteit verhouding

Uitstekend geluid. Zeer gebruiksvriendelijk. Modern design.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB9250 Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB9250 Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

07/01/2017

Deutschland

Deutschland

Weltklasse!

Wir haben ca. 35 Kopfhörer auf Herz und Nieren geprüft und es waren durchaus gute Modele dabei. Wer es allerdings handlich und leistungsfähig mag mit einer hervorragenden Steuerung, der kommt an diesem Kopfhörer nicht vorbei. Die Preisleistung stimmt auf jeden Fall. 3 Wochen im Einsatz und das Ding macht einfach nur Spass. Ladezeit ca. 1 Stunde und tatsächlich 15,7 Stunden gelaufen. Akku wurde nach mehrfachem Aufladen auch noch etwas besser! Kaufen, kaufen, kaufen mehr ist nicht zu sagen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

01/08/2016

Deutschland

Deutschland

Seit ca. acht Monaten im Gebrauch. Alles super

Also diese Dinger sind nicht nur schick, sondern haben auch einen mörderisch brutalen Sound für diese Größe. Die Headsetfunktion funktioniert tadellos. In dieser Preisklasse wird es schon schwer was besseres zu finden. Der einzige Nachteil den ich bisher finden konnte ist, das mir meine Töchter das Ding ständig wegnehmen, weil es so gut klingt.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Saattaa vaihdella

  2. Mukana toimitettua kuulokekaapelia käytettäessä