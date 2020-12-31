2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHC1300/00
Kätevä langaton signaalinsiirto infrapunayhteyden avulla
Nämä täysikokoiset, langattomat infrapunakuulokkeet ovat sekä laadukkaat että mukavat, ja ne sopivat niin TV:n kuin musiikin kuunteluun kotona.
32 mm:n elementit / suljettu takaosa
Korvat peittävät
Kestävät, kevyistä laatumateriaaleista valmistetut Philips-kuulokkeet ovat todella miellyttävät pitää päässä pitkäänkin.
Laajan radiotaajuusalueen ansiosta vastaanotto on terävä ja selkeä.
2.9
5:stä
46
Arviot
rinoceronte
31/12/2020
Italia
Ottimo prodotto,
ottime per guardare la tv e le caratteristiche sono differenti da quelle ad onde radio. Ho usato da subito le pile ricaricabili e non ho avuto problemi. Ho letto recensioni di persone che fanno confusione tra caratteristiche di cuffie a raggi infrarossi e ad onde radio
Edut
sono positive in tutto il loro aspetto e funzioni
Haitat
niente da segnalare.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHC1300 Wireless hi-fi headphones
Käyttöpäivä 2018-12-31
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHC1300 Wireless hi-fi headphones
Käyttöpäivä 2018-12-31
02/11/2019
France
très solide
Cela fait 3 X qu'il tombe de ma hauteur et il est toujours vivant. Depuis 3 ans aucun soucis, il fonctionne comme au 1er jour. Certes, il n'est pas fait pour se promener de pièces en pièces, entre 1 et 10 mètres sans obstacle, c'est ok.
Edut
Il fait ce pourquoi je l'ai acheté
Haitat
visiblement Philips ne le produit plus
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHC1300 Casque hi-fi sans fil
Käyttöpäivä 2017-11-02
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHC1300 Casque hi-fi sans fil
Käyttöpäivä 2017-11-02
Herminie
27/01/2019
France
Super, je ne veut que celui ci.
Super, j'en suis à mon troisième. Le seul bémol, les mousses une fois usées sont difficiles à trouver.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHC1300 Casque hi-fi sans fil
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHC1300 Casque hi-fi sans fil
Pakkaus ei sisällä paristoja