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Tuotanto lopetettu

Langattomat hifi-kuulokkeet

SHC1300/00

2.9

| (46) Arviot

Kätevä langaton signaalinsiirto infrapunayhteyden avulla

Nämä täysikokoiset, langattomat infrapunakuulokkeet ovat sekä laadukkaat että mukavat, ja ne sopivat niin TV:n kuin musiikin kuunteluun kotona.

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TV:lle

Kätevä langaton signaalinsiirto infrapunayhteyden avulla

  • 32 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Korvat peittävät

Kevyt muotoilu lisää käyttömukavuutta pitkäaikaisessa käytössä.

Kestävät, kevyistä laatumateriaaleista valmistetut Philips-kuulokkeet ovat todella miellyttävät pitää päässä pitkäänkin.

Laaja radiotaajuusalue takaa selkeän ja terävän vastaanoton

Laajan radiotaajuusalueen ansiosta vastaanotto on terävä ja selkeä.

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2.9

5:stä

46

Arviot

31/12/2020

Italia

Italia

Ottimo prodotto,

ottime per guardare la tv e le caratteristiche sono differenti da quelle ad onde radio. Ho usato da subito le pile ricaricabili e non ho avuto problemi. Ho letto recensioni di persone che fanno confusione tra caratteristiche di cuffie a raggi infrarossi e ad onde radio

Edut

sono positive in tutto il loro aspetto e funzioni

Haitat

niente da segnalare.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHC1300 Wireless hi-fi headphones

Käyttöpäivä 2018-12-31

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHC1300 Wireless hi-fi headphones

Käyttöpäivä 2018-12-31

02/11/2019

France

France

très solide

Cela fait 3 X qu'il tombe de ma hauteur et il est toujours vivant. Depuis 3 ans aucun soucis, il fonctionne comme au 1er jour. Certes, il n'est pas fait pour se promener de pièces en pièces, entre 1 et 10 mètres sans obstacle, c'est ok.

Edut

Il fait ce pourquoi je l'ai acheté

Haitat

visiblement Philips ne le produit plus

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Arvioitu tuote: SHC1300 Casque hi-fi sans fil

Käyttöpäivä 2017-11-02

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHC1300 Casque hi-fi sans fil

Käyttöpäivä 2017-11-02

27/01/2019

France

France

Super, je ne veut que celui ci.

Super, j'en suis à mon troisième. Le seul bémol, les mousses une fois usées sont difficiles à trouver.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHC1300 Casque hi-fi sans fil

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHC1300 Casque hi-fi sans fil

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