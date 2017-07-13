2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHC5100/10
Langatonta vapautta
Ei enää sähläämistä kaapeleiden kanssa. Voit liikkua vapaasti kotonasi ja nauttia musiikin kuuntelusta. Koska Philips SHC5100/10 -kuulokkeet ovat ladattavat ja erittäin kevyet, ne sopivat pitkäaikaiseenkin käyttöön.
Korvat peittävät
Pienestä 32 millimetrin koostaan huolimatta tämä kaiutinelementti tuottaa tehokkaasti vääristymättömän äänen millä tahansa syöttövirralla.
Tavallisesti ulkona pidettäviä kuulokkeita säädetään liu'uttamalla pidennettävä kuulokesanka oikeaan paikkaan. Se voi olla vaivalloista, koska se on tehtävä lähes jokaisella käyttökerralla. Näiden kuulokkeiden käyttö on nopeampaa, koska niiden joustava sisäsanka säätyy automaattisesti pääsi muodon ja koon mukaan.
Kestävät, kevyistä laatumateriaaleista valmistetut Philips-kuulokkeet ovat todella miellyttävät pitää päässä pitkäänkin.
3.5
5:stä
90
Arviot
tjena59
13/07/2017
Sverige
Vahvistettu ostaja
Tror det blir svårt att hitta något bättre i samma prisklass!
Har haft dessa lurar i snart ca 3 1/2 år och inte varit missnöjd med någonting än så länge, och hoppas att jag inte stöter på något som skulle ändra på min uppfattning om denna produkt längre fram.
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Arvioitu tuote: SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHC5100 Wireless HiFi Headphone
jac66
26/06/2019
United Kingdom
Just about to purchase my third pair.
Had these head phones for as long as I can remember. I can honestly say I use them everyday to listen to the TV. I use them in the morning before I go to work to listen to the TV while my husband is still asleep. I use them when I am working around the house and in the garden. I have a large garden and the headphones work in every corner of the garden. I have got my moneys worth from the previous pairs as I have worn them out from constant use. Would be lost without them.
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Arvioitu tuote: SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHC5100 Wireless HiFi Headphone
prestonspoetry
13/05/2017
United Kingdom
Fantastic
I had all my old LPS and singles in the loft. My sons bought me a cheap record deck but the speakers were terrible. They then bought me a set of Philips headphones. Wow! I could put a record on in my study, go out and do the gardening listening to all my old records with a better quality than I'd ever heard them before!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHC5100 Wireless HiFi Headphone