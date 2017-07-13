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Tuotanto lopetettu

Langattomat HiFi-kuulokkeet

SHC5100/10

3.5

| (90) Arviot

Langatonta vapautta

Ei enää sähläämistä kaapeleiden kanssa. Voit liikkua vapaasti kotonasi ja nauttia musiikin kuuntelusta. Koska Philips SHC5100/10 -kuulokkeet ovat ladattavat ja erittäin kevyet, ne sopivat pitkäaikaiseenkin käyttöön.

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Ladattavat langattomat kuulokkeet

Langatonta vapautta

  • Korvat peittävät

32 millimetrin kaiutinelementti tuottaa erinomaisen äänen

Pienestä 32 millimetrin koostaan huolimatta tämä kaiutinelementti tuottaa tehokkaasti vääristymättömän äänen millä tahansa syöttövirralla.

Itsestään säätyvä sisäsanka

Tavallisesti ulkona pidettäviä kuulokkeita säädetään liu'uttamalla pidennettävä kuulokesanka oikeaan paikkaan. Se voi olla vaivalloista, koska se on tehtävä lähes jokaisella käyttökerralla. Näiden kuulokkeiden käyttö on nopeampaa, koska niiden joustava sisäsanka säätyy automaattisesti pääsi muodon ja koon mukaan.

Kevyt muotoilu lisää käyttömukavuutta pitkäaikaisessa käytössä.

Kestävät, kevyistä laatumateriaaleista valmistetut Philips-kuulokkeet ovat todella miellyttävät pitää päässä pitkäänkin.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.5

5:stä

90

Arviot

13/07/2017

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Tror det blir svårt att hitta något bättre i samma prisklass!

Har haft dessa lurar i snart ca 3 1/2 år och inte varit missnöjd med någonting än så länge, och hoppas att jag inte stöter på något som skulle ändra på min uppfattning om denna produkt längre fram.

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Arvioitu tuote: SHC5100 Wireless HiFi Headphone

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Arvioitu tuote: SHC5100 Wireless HiFi Headphone

26/06/2019

United Kingdom

United Kingdom

Just about to purchase my third pair.

Had these head phones for as long as I can remember. I can honestly say I use them everyday to listen to the TV. I use them in the morning before I go to work to listen to the TV while my husband is still asleep. I use them when I am working around the house and in the garden. I have a large garden and the headphones work in every corner of the garden. I have got my moneys worth from the previous pairs as I have worn them out from constant use. Would be lost without them.

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Arvioitu tuote: SHC5100 Wireless HiFi Headphone

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Arvioitu tuote: SHC5100 Wireless HiFi Headphone

13/05/2017

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic

I had all my old LPS and singles in the loft. My sons bought me a cheap record deck but the speakers were terrible. They then bought me a set of Philips headphones. Wow! I could put a record on in my study, go out and do the gardening listening to all my old records with a better quality than I'd ever heard them before!

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Arvioitu tuote: SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHC5100 Wireless HiFi Headphone

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