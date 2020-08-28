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Tuotanto lopetettu

Langattomat hifi-kuulokkeet

SHC8525/00

3.9

| (31) Arviot

Huippuluokan langatonta musiikkia

Nyt voit kuunnella musiikkia kaikkialla kotonasi. HiFI-luokan äänentoiston ansiosta niitä on todella nautinnollista käyttää.

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Huippuluokan langatonta musiikkia

  • Lataustelakointiasema

  • FM-lähetys

Särötön ääni 40 millimetrin kaiutinohjaimella

Särötön ääni 40 millimetrin kaiutinohjaimella

40 millimetrin kaiutinohjain on valmistettu mylar-yhdistelmämateriaalista. Tuloksena on herkkä mutta tehokas kaiutinohjain, jonka säröä ei korvalla huomaa.

Kolme erilaista säätömahdollisuutta parempaa bassoääntä varten

Kolmella eri tavalla säädettävissä olevat korvakuvut parantavat bassoäänen laatua ja istuvat mukavasti korvillesi.

Vastaanotinta voi säilyttää ja ladata lataavassa telakointiasemassa.

Telakointiasema on helpoin tapa säilyttää vastaanotinta, kun se ei ole käytössä. Samalla vastaanotin latautuu, jolloin se pysyy käyttövalmiina.

Tekniset tiedot

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Arviot

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3.9

5:stä

31

Arviot

28/08/2020

België

België

Blijft hopelijk nog lang werken

Ik heb dit toestel gekregen voor mijn verjaardag, 13 jaar geleden. Vanaf toen heb ik het iedere dag gebruikt, zonder problemen. Alle andere electronica van toen is al lang geleden vervangen, maar de koptelefoon en het laadstation werken nog steeds perfect! Ik heb twee jaar geleden wel de batterijen moeten vervangen. Ook er zijn een aantal kleine ouderdomsverschijnselen en wat slijtage te bemerken, maar niets dat de werking belemmerd.

Edut

Gaat lang mee, zelf na jaren intensief gebruik, een krachtige zender laat toe het te gebruiken in het gehele huis, goede kwaliteit batterij, goede audiokwaliteit

Haitat

Het zend/laadstation is niet zo goed ontworpen, soms moet je moeite doen om de koptelefoon aan te sluiten. De zendingen zijn ook op een open kanaal, dus andere ontvangers kunnen alles oppiken

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Käyttöpäivä 2018-08-28

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Käyttöpäivä 2018-08-28

10/12/2018

België

België

Zeer goede koptelefoon

Maar spijtig genoeg heeft mijn koptelefoon het na 15 jaar , denk ik , ik weet niet meer precies wanneer ik hem gekocht heb , het begeven . Of de batterijen zijn kapot of het toestel werkt niet meer . Ben er al die tijd zeer gelukkig mee geweest en ik denk erover om opnieuw zo'n koptelefoon te kopen . Ik heb hem nog bij Neckermann gekocht , denk in 2003 .

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHC8525 Wireless hi-fi headphones

25/10/2015

Italia

Italia

Vahvistettu ostaja

molto buono

E' un prodotto con un rapporto qualità prezzo davvero eccellente.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHC8525 Wireless hi-fi headphones

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