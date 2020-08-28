2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHC8525/00
Huippuluokan langatonta musiikkia
Nyt voit kuunnella musiikkia kaikkialla kotonasi. HiFI-luokan äänentoiston ansiosta niitä on todella nautinnollista käyttää.
Lataustelakointiasema
FM-lähetys
40 millimetrin kaiutinohjain on valmistettu mylar-yhdistelmämateriaalista. Tuloksena on herkkä mutta tehokas kaiutinohjain, jonka säröä ei korvalla huomaa.
Kolmella eri tavalla säädettävissä olevat korvakuvut parantavat bassoäänen laatua ja istuvat mukavasti korvillesi.
Telakointiasema on helpoin tapa säilyttää vastaanotinta, kun se ei ole käytössä. Samalla vastaanotin latautuu, jolloin se pysyy käyttövalmiina.
3.9
5:stä
31
Arviot
GJVdV
28/08/2020
België
Blijft hopelijk nog lang werken
Ik heb dit toestel gekregen voor mijn verjaardag, 13 jaar geleden. Vanaf toen heb ik het iedere dag gebruikt, zonder problemen. Alle andere electronica van toen is al lang geleden vervangen, maar de koptelefoon en het laadstation werken nog steeds perfect! Ik heb twee jaar geleden wel de batterijen moeten vervangen. Ook er zijn een aantal kleine ouderdomsverschijnselen en wat slijtage te bemerken, maar niets dat de werking belemmerd.
Edut
Gaat lang mee, zelf na jaren intensief gebruik, een krachtige zender laat toe het te gebruiken in het gehele huis, goede kwaliteit batterij, goede audiokwaliteit
Haitat
Het zend/laadstation is niet zo goed ontworpen, soms moet je moeite doen om de koptelefoon aan te sluiten. De zendingen zijn ook op een open kanaal, dus andere ontvangers kunnen alles oppiken
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Käyttöpäivä 2018-08-28
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Käyttöpäivä 2018-08-28
frcois2
10/12/2018
België
Zeer goede koptelefoon
Maar spijtig genoeg heeft mijn koptelefoon het na 15 jaar , denk ik , ik weet niet meer precies wanneer ik hem gekocht heb , het begeven . Of de batterijen zijn kapot of het toestel werkt niet meer . Ben er al die tijd zeer gelukkig mee geweest en ik denk erover om opnieuw zo'n koptelefoon te kopen . Ik heb hem nog bij Neckermann gekocht , denk in 2003 .
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHC8525 Wireless hi-fi headphones
piff1
25/10/2015
Italia
Vahvistettu ostaja
molto buono
E' un prodotto con un rapporto qualità prezzo davvero eccellente.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHC8525 Wireless hi-fi headphones