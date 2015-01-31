2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHC8535/10
Langaton vapaus ja kirkas ääni
Nauti musiikinkuuntelun vapaudesta kotonasi. Philips SHC8535/10 -stereokuulokkeiden hifi-äänentoiston ansiosta niitä on todella nautinnollista käyttää.
40 mm:n elementit / suljettu takaosa
Korvat peittävät
Pehmeät korvatyynyt
Kolmella eri tavalla säädettävissä olevat korvakuvut parantavat bassoäänen laatua ja istuvat mukavasti korvillesi.
4.0
5:stä
55
Arviot
boby56
31/01/2015
United Kingdom
Really good stuff, awesome sound
I'm really happy with this purchase. I use it daily at work. It does tend to reduce most loud-ish noises in the factory, which allows you to enjoy your music better. However i had to modify the bit going round the head so that they wouldn't fall when working with my head leaning forward.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Swanny
24/07/2012
United Kingdom
Good comfortable headphones
It does what it says on the cans :-), a good all round wire free set of head phones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHC8535 Wireless hi-fi headphones
david520
05/07/2023
Deutschland
Kabellose HiFi-Kopfhörer SHC8535/10 | Philips
die Kopfhörer sind einfach klasse sind die besten die ich je hatte würde ich mir immer wiederholen haben einen Klasse Klang schade die gibt's nicht mehr zu kaufen
Edut
haben einen Klasse Klang
Haitat
wenn du weiter weg gehst dann stockt der Empfang
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHC8535 Kabellose HiFi-Kopfhörer
Käyttöpäivä 2021-07-05
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHC8535 Kabellose HiFi-Kopfhörer
Käyttöpäivä 2021-07-05