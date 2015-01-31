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Tuotanto lopetettu

Langattomat hifi-kuulokkeet

SHC8535/10

4

| (55) Arviot

Langaton vapaus ja kirkas ääni

Nauti musiikinkuuntelun vapaudesta kotonasi. Philips SHC8535/10 -stereokuulokkeiden hifi-äänentoiston ansiosta niitä on todella nautinnollista käyttää.

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Langaton vapaus ja kirkas ääni

  • 40 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Korvat peittävät

  • Pehmeät korvatyynyt

Kätevä automaattinen viritys takaa parhaan vastaanoton

Kolme erilaista säätömahdollisuutta parempaa bassoääntä varten

Kolmella eri tavalla säädettävissä olevat korvakuvut parantavat bassoäänen laatua ja istuvat mukavasti korvillesi.

Esimuotoillut pehmeät korvatyynyt istuvat mukavasti korviin

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

55

Arviot

31/01/2015

United Kingdom

United Kingdom

Really good stuff, awesome sound

I'm really happy with this purchase. I use it daily at work. It does tend to reduce most loud-ish noises in the factory, which allows you to enjoy your music better. However i had to modify the bit going round the head so that they wouldn't fall when working with my head leaning forward.

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Arvioitu tuote: SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHC8535 Wireless hi-fi headphones

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Good comfortable headphones

It does what it says on the cans :-), a good all round wire free set of head phones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHC8535 Wireless hi-fi headphones

05/07/2023

Deutschland

Deutschland

Kabellose HiFi-Kopfhörer SHC8535/10 | Philips

die Kopfhörer sind einfach klasse sind die besten die ich je hatte würde ich mir immer wiederholen haben einen Klasse Klang schade die gibt's nicht mehr zu kaufen

Edut

haben einen Klasse Klang

Haitat

wenn du weiter weg gehst dann stockt der Empfang

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHC8535 Kabellose HiFi-Kopfhörer

Käyttöpäivä 2021-07-05

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHC8535 Kabellose HiFi-Kopfhörer

Käyttöpäivä 2021-07-05

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