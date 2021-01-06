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Tuotanto lopetettu

Langattomat HiFi-kuulokkeet

SHC8545/00

3.3

| (8) Arviot

Huippuluokan langatonta musiikkia

Nyt voit kuunnella musiikkia kaikkialla kotonasi. Näiden stereokuulokkeiden automaattinen viritystoiminto tekee niistä todella kätevät käyttää.

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automaattisen virityksen ansiosta

Huippuluokan langatonta musiikkia

Kolme erilaista säätömahdollisuutta parempaa bassoääntä varten

Kolmella eri tavalla säädettävissä olevat korvakuvut parantavat bassoäänen laatua ja istuvat mukavasti korvillesi.

Esimuotoillut korvatyynyt istuvat mukavasti korviin

Ergonominen korvatyyny lepää tasaisesti korvia vasten, joten kuulokkeita on erittäin mukava pitää.

Koko korvan peittävä muoto tuottaa erinomaisen äänen

Näiden Philips-kuulokkeiden suuret korvatyynyt parantavat äänenlaatua peittämällä koko korvan, ja niihin myös mahtuu suuri ja tehokas ohjain.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.3

5:stä

8

Arviot

06/01/2021

España

España

MUY BUEN PRODUCTO Y DURADERO

ME GUSTA TODO DE ESTE PRODUCTO pero me resulta dificil encontrar baterias.

Edut

TODO

Haitat

LAS BATERIAS DEBERIAN DURAR MAS TIEMPO

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico

Käyttöpäivä 2019-01-06

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico

Käyttöpäivä 2019-01-06

16/09/2020

Deutschland

Deutschland

2010 gekauft und seither ohne Probleme

Guter, satter Sound, irre Reichweite, zwo Stockwerke runter, bis zum Kiosk ( ca. 100 Meter total ) und sehr gut verarbeitet. Besonders Spooky - im positiven Sinn : Die Batterien bzw. die AAA-Akkus sind immer noch dieselben von damals, somit als 10 Jahre alt.

Edut

Viele

Haitat

Keine

Arvioitu tuote: SHC8545 Kabelloser HiFi-Kopfhörer

Käyttöpäivä 2018-09-16

Arvioitu tuote: SHC8545 Kabelloser HiFi-Kopfhörer

Käyttöpäivä 2018-09-16

17/12/2013

España

España

Este producto posee unas características excelentes.

El sonido es excelente y además se escuchan matices que en la escucha de la tv no se aprecian en el ambiente.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico

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