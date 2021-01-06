2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHC8545/00
Huippuluokan langatonta musiikkia
Nyt voit kuunnella musiikkia kaikkialla kotonasi. Näiden stereokuulokkeiden automaattinen viritystoiminto tekee niistä todella kätevät käyttää.
Kolmella eri tavalla säädettävissä olevat korvakuvut parantavat bassoäänen laatua ja istuvat mukavasti korvillesi.
Ergonominen korvatyyny lepää tasaisesti korvia vasten, joten kuulokkeita on erittäin mukava pitää.
Näiden Philips-kuulokkeiden suuret korvatyynyt parantavat äänenlaatua peittämällä koko korvan, ja niihin myös mahtuu suuri ja tehokas ohjain.
3.3
5:stä
8
Arviot
PIRATA 1954
06/01/2021
España
MUY BUEN PRODUCTO Y DURADERO
ME GUSTA TODO DE ESTE PRODUCTO pero me resulta dificil encontrar baterias.
Edut
TODO
Haitat
LAS BATERIAS DEBERIAN DURAR MAS TIEMPO
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico
Käyttöpäivä 2019-01-06
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico
Käyttöpäivä 2019-01-06
Juddel72
16/09/2020
Deutschland
2010 gekauft und seither ohne Probleme
Guter, satter Sound, irre Reichweite, zwo Stockwerke runter, bis zum Kiosk ( ca. 100 Meter total ) und sehr gut verarbeitet. Besonders Spooky - im positiven Sinn : Die Batterien bzw. die AAA-Akkus sind immer noch dieselben von damals, somit als 10 Jahre alt.
Edut
Viele
Haitat
Keine
Arvioitu tuote: SHC8545 Kabelloser HiFi-Kopfhörer
Käyttöpäivä 2018-09-16
Arvioitu tuote: SHC8545 Kabelloser HiFi-Kopfhörer
Käyttöpäivä 2018-09-16
indaleci
17/12/2013
España
Este producto posee unas características excelentes.
El sonido es excelente y además se escuchan matices que en la escucha de la tv no se aprecian en el ambiente.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico