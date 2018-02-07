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Tuotanto lopetettu

Langattomat HiFi-kuulokkeet

SHC8585/00

4.3

| (4) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Oma kotiteatteri

Ihminen kuulee äänet kolmiulotteisesti, joten 3D-äänikentän toisto on paras tapa nauttia musiikista ja elokuvista.

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Mukaansa tempaava langaton Surround-ääni

Oma kotiteatteri

Esimuotoillut korvatyynyt istuvat mukavasti korviin

Ergonominen korvatyyny lepää tasaisesti korvia vasten, joten kuulokkeita on erittäin mukava pitää.

Automaattinen viritys helpottaa vastaanottotaajuuden virittämistä

Kuulokkeiden kätevä virityspainike käynnistää mikroprosessorin ohjaaman piirin, joka virittää lähetystaajuuden optimaalisesti parhaan äänenlaadun saavuttamiseksi.

Kolme erilaista säätömahdollisuutta parempaa bassoääntä varten

Kolmella eri tavalla säädettävissä olevat korvakuvut parantavat bassoäänen laatua ja istuvat mukavasti korvillesi.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.3

5:stä

4

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

07/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

the best i have bought.

hi, this is the best out and I have enjoyed every min

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHC8585 Wireless home cinema headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHC8585 Wireless home cinema headphones

28/04/2016

Deutschland

Deutschland

Nicht billig, aber gut!

Der Klang ist sehr gut. Die Surround-Funktion steigert das noch etwas. Die Akku-Laufzeit ist gut mit 6 Std. und mehr (je nach Akku). Die Funk-Reichweite ist genial! Ich geh damit nach draußen und reparier mein Rad. Störeinstrahlung: Nichts, das ist einwandfrei. Design ist standesgemäß. Bedienung ist ok., nur das Auflegen in die Ladeschale muss bewusst erfolgen (= kurz nachschauen, ob die Lade-Kontroll-LED angeht). Dafür ist es bequemer, als einen Stecker einzustecken. Der Tragekomfort ist topp, obwohl der Kopfhörer gar nicht so leicht ist - er stört nicht. Die Abschirmung von Außengeräuschen hat den richtigen Level= man bekommt noch etwas mit, was im Raum ist, kann gleichzeitig seine Sendung verfolgen. Das geschlossene, ohrumschließende Prinzip ist besser als ein offenes. Die Verständlichkeit von Sprache ist topp und auch Musik kann er gut darstellen. Die Lautstärke ist für Hifi-Einsatz etwas klein, was vermutlich mit gesetzlichen Auflagen zu tun hat. Einziger Makel: Bei den Akkus (Typ Micro AAA) war der Hersteller daran interressiert, dass man Orig-Akkus nimmt. Im Akkufach sind Zusatzkontakte verbaut, damit nur Orig-Akkus geladen werden. Man kann Standard-Akkus verwenden, indem man dort die unteren 10 mm der Plastikummantelung der Akkus entfernt. Es ist doch gerade ein Vorteil, dass man keine teuren Spez.-Akkus kaufen muss - dann sollte der Hersteller mit diesem Vorteil punkten und ihn nicht wieder aufheben für eine paar Euro Gewinn. Hier fand ja keine Reduzierung des Kaufpreis statt, die über spätere Zubehörkäufe kompensiert werden müsste. Alles in Allem: Ein gutes Teil!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHC8585 Kabellose Heimkino-Kopfhörer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHC8585 Kabellose Heimkino-Kopfhörer

30/10/2011

France

France

excellente restution du son; portée bonne

Quelques interférences mais essentiellement dû à l'emplacement de l'émetteur. un point faible: l'émetteur a laché au bout d'un an: un canal hors fonction: je confirme cela ne vient pas du casque (essayé avec un nouveau émtteur). Casque confortable: essais : jazz; van halen; Amy mac donald: résultat: pas d'attaque, aigu et basse faibles et trop arrondi.mais bon ce n'est qu'un casque pas une chaine de 1000W!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHC8585 Wireless home cinema headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHC8585 Wireless home cinema headphones

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