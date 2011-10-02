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Tuotanto lopetettu

Langattomat HiFi-kuulokkeet

SHD8600UG/10

3.5

| (27) Arviot

Kirkasta, langatonta musiikkia

Nauti TV:stä ja musiikista kaikkialla kotonasi SHD8600UG/10-kuulokkeilla. Digitaalinen lähetys takaa häiriöttömän vastaanoton ja hyvän äänentoiston. Kääntyvät korvakuvut ja itsestään säätyvä sisäsanka lisäävät istuvuutta ja käyttömukavuutta.

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Langaton digitaalinen

Kirkasta, langatonta musiikkia

  • Korvat peittävät

  • Musta

Kristallinkirkas (2,4 GHz) digitaalinen tiedonsiirto

2,4 GHz:n digitaalisen tiedonsiirron ansiosta tietoja ei tarvitse pakata, eikä tietoja häviä lähettimen ja kuulokkeiden välillä. Tiedonsiirron lopuksi digitaaliset signaalit muunnetaan analogisiksi. Lopputuloksena syntyy huippuluokan äänenlaatu, pehmeä akustiikka ja minimaalinen signaalihäviö.

Akustisesti viritetyt kaiuttimet tuottavat upean äänenlaadun

Akustisesti viritetyt kaiuttimet tuottavat puhdasta, tasapainoista ääntä, ja sekä korkeat äänet että matalat bassoäänet toistuvat tarkasti ja selkeästi.

Itsestään säätyvä sisäsanka asettuu mukavasti

Näiden Philips-kuulokkeiden sisäsanka asettuu automaattisesti pään mukaan, joten kuulokkeiden käyttäminen on aina mukavaa.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.5

5:stä

27

Arviot

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Excellent design and comfortable to use.

After a little difficulty in getting sufficient volume when I discovered that my TV allowed the headphone socket output volume to be adjusted this head set is remarkably comfortable and easy to use. Perhaps the one slight downside is the difficulty in placing the set in the charge cradle. But I'll soon master that. Altogether a very good buy.

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Arvioitu tuote: SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

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Arvioitu tuote: SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

02/04/2016

Deutschland

Deutschland

Sehr guter Klang

Die Übertragung innerhalb der Wohnung ist trotz Betonwänden einwandfrei

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Arvioitu tuote: SHD8600UG Kabelloser HiFi-Kopfhörer

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Arvioitu tuote: SHD8600UG Kabelloser HiFi-Kopfhörer

15/05/2014

Italia

Italia

ottimo rapporto qualità prezzo

Fidandomi delle diverse recensioni positive incontrate su siti e-commerce, ho acquistato questa ottima cuffia wireless. Ho fatto bene, il prodotto risponde ai requisiti descritti. Ottimi bassi, dialoghi chiari.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

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