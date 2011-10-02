2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHD8600UG/10
Kirkasta, langatonta musiikkia
Nauti TV:stä ja musiikista kaikkialla kotonasi SHD8600UG/10-kuulokkeilla. Digitaalinen lähetys takaa häiriöttömän vastaanoton ja hyvän äänentoiston. Kääntyvät korvakuvut ja itsestään säätyvä sisäsanka lisäävät istuvuutta ja käyttömukavuutta.
Korvat peittävät
Musta
2,4 GHz:n digitaalisen tiedonsiirron ansiosta tietoja ei tarvitse pakata, eikä tietoja häviä lähettimen ja kuulokkeiden välillä. Tiedonsiirron lopuksi digitaaliset signaalit muunnetaan analogisiksi. Lopputuloksena syntyy huippuluokan äänenlaatu, pehmeä akustiikka ja minimaalinen signaalihäviö.
Akustisesti viritetyt kaiuttimet tuottavat puhdasta, tasapainoista ääntä, ja sekä korkeat äänet että matalat bassoäänet toistuvat tarkasti ja selkeästi.
Näiden Philips-kuulokkeiden sisäsanka asettuu automaattisesti pään mukaan, joten kuulokkeiden käyttäminen on aina mukavaa.
3.5
5:stä
27
Arviot
KeithO
02/10/2011
United Kingdom
Excellent design and comfortable to use.
After a little difficulty in getting sufficient volume when I discovered that my TV allowed the headphone socket output volume to be adjusted this head set is remarkably comfortable and easy to use. Perhaps the one slight downside is the difficulty in placing the set in the charge cradle. But I'll soon master that. Altogether a very good buy.
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Arvioitu tuote: SHD8600UG Wireless HiFi Headphone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHD8600UG Wireless HiFi Headphone
Pfalzkater
02/04/2016
Deutschland
Sehr guter Klang
Die Übertragung innerhalb der Wohnung ist trotz Betonwänden einwandfrei
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHD8600UG Kabelloser HiFi-Kopfhörer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHD8600UG Kabelloser HiFi-Kopfhörer
attilio48
15/05/2014
Italia
ottimo rapporto qualità prezzo
Fidandomi delle diverse recensioni positive incontrate su siti e-commerce, ho acquistato questa ottima cuffia wireless. Ho fatto bene, il prodotto risponde ai requisiti descritti. Ottimi bassi, dialoghi chiari.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHD8600UG Wireless HiFi Headphone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHD8600UG Wireless HiFi Headphone