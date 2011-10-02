Kirkasta, langatonta musiikkia

Nauti TV:stä ja musiikista kaikkialla kotonasi SHD8600UG/10-kuulokkeilla. Digitaalinen lähetys takaa häiriöttömän vastaanoton ja hyvän äänentoiston. Kääntyvät korvakuvut ja itsestään säätyvä sisäsanka lisäävät istuvuutta ja käyttömukavuutta.