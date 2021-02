Suunniteltu lapsille

Philipsin SHK1030-kuulokkeet on suunniteltu pienille musiikin ystäville. Kasvaville lapsille tarkoitetut kuulokkeet tuntuvat päässä miellyttäviltä ja aina sopivan kokoisilta. Kuulokkeiden äänenvoimakkuus on rajoitettu enintään 85 desibeliin, joten musiikin kuuntelu on turvallista. Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin