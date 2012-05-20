2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Suunniteltu lapsille
Philipsin SHK1030-kuulokkeet on suunniteltu pienille musiikin ystäville. Kasvaville lapsille tarkoitetut kuulokkeet tuntuvat päässä miellyttäviltä ja aina sopivan kokoisilta. Kuulokkeiden äänenvoimakkuus on rajoitettu enintään 85 desibeliin, joten musiikin kuuntelu on turvallista.
Korvat peittävät
Sininen ja vihreä
Ergonominen kuulokesanka on säädettävissä jokaisen lapsen päähän sopivaksi myös lapsen kasvaessa.
Voit rauhassa antaa lastesi kuunnella musiikkia, sillä äänenvoimakkuuden ylärajaksi on asetettu turvalliset 85 dB.
Neodyymi vahvistaa magneettikenttää, jolloin puhekelan herkkyys, bassotoisto ja äänenlaatu paranevat.
4.7
5:stä
3
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Cor1999
20/05/2012
Nederland
Super voor kinderen, met geluidscontrole
Goede koptelefoon, blijft zelfs bij 4 jarige goed zitten.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHK1030 Kids headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHK1030 Kids headphones
pasebval
28/06/2011
France
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHK1030 Casque pour enfants
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHK1030 Casque pour enfants
peterv38
21/12/2011
Nederland
Leuk kleurrijk ding
Heel geschikt voor onze kleindochter. Vooral omdat de ouders het maximale volume in kunnen stellen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHK1030 Kids headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHK1030 Kids headphones