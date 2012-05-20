TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

  • Yksi tuotekuva
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Valokuva pakkauksesta
  • Yksi tuotekuva
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Valokuva pakkauksesta

Tuotanto lopetettu

Lasten kuulokkeet

SHK1030/00

4.7

| (3) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Suunniteltu lapsille

Philipsin SHK1030-kuulokkeet on suunniteltu pienille musiikin ystäville. Kasvaville lapsille tarkoitetut kuulokkeet tuntuvat päässä miellyttäviltä ja aina sopivan kokoisilta. Kuulokkeiden äänenvoimakkuus on rajoitettu enintään 85 desibeliin, joten musiikin kuuntelu on turvallista.

Näytä kaikki edut

Suunniteltu lapsille, rajoitettu äänenvoimakkuus

Suunniteltu lapsille

  • Korvat peittävät

  • Sininen ja vihreä

Ergonomisen sangan kokoa on helppo säätää lapsen kasvaessa

Ergonomisen sangan kokoa on helppo säätää lapsen kasvaessa

Ergonominen kuulokesanka on säädettävissä jokaisen lapsen päähän sopivaksi myös lapsen kasvaessa.

Musiikin kuuntelu on turvallista, sillä äänenvoimakkuus on rajoitettu 85 dB:iin

Voit rauhassa antaa lastesi kuunnella musiikkia, sillä äänenvoimakkuuden ylärajaksi on asetettu turvalliset 85 dB.

32 mm:n neodyymikaiutinelementit takaavat puhtaan äänitasapainon

32 mm:n neodyymikaiutinelementit takaavat puhtaan äänitasapainon

Neodyymi vahvistaa magneettikenttää, jolloin puhekelan herkkyys, bassotoisto ja äänenlaatu paranevat.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.7

5:stä

3

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

20/05/2012

Nederland

Nederland

Super voor kinderen, met geluidscontrole

Goede koptelefoon, blijft zelfs bij 4 jarige goed zitten.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHK1030 Kids headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHK1030 Kids headphones

28/06/2011

France

France

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHK1030 Casque pour enfants

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHK1030 Casque pour enfants

21/12/2011

Nederland

Nederland

Leuk kleurrijk ding

Heel geschikt voor onze kleindochter. Vooral omdat de ouders het maximale volume in kunnen stellen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHK1030 Kids headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHK1030 Kids headphones

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.