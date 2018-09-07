2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHL4405WT/00
32 mm:n elementit / suljettu takaosa
Korvat peittävät
Pehmeät korvatyynyt
Kokoontaitettavat
Tehokkaat, suunnatut 32 mm:n elementit tuottavat kirkkaan, selkeän äänen ja syvän, voimakkaan basson.
Helppokäyttöisen kaukosäätimen ansiosta voit aloittaa ja keskeyttää kappaleiden toiston ja vastata puheluihin yhdellä painikkeen painalluksella.
Pehmeät korvatyynyt ja suunnatut elementit sopivat pitkäaikaiseenkin käyttöön.
3.0
5:stä
2
Arviot
ticu
07/09/2018
España
Producto perfecto
No soy muy dado a escribir reseñas pero lo hago más viendo la "perla" que ha dejado el usuario que solo ha puesto una estrella en la valoración. Dice que no carga... pero, ¿qué hay que cargar? si solo es enchufar al jack de auriculares y listo. En fin... A lo que vamos, los compré de rebote en una vacaciones por un precio ínfimo y aparte de salvarme las vacaciones me van fenomenal. Es un acierto que se puedan plegar para guardar en un bolso. Además plegados se estropean menos al transportarlos, es una posición más natural. Por lo que valen de sonido correcto y punto, mejor que muchos más caros y el botón y micro se lleva bien con mi iphone para poder hablar por teléfono o detener alguna canción. Para mi gusto, producto de 10.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHL4405WT Auriculares con micrófono
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHL4405WT Auriculares con micrófono
sdfasdfasdfasdfasdf
30/06/2018
España
nunca funciono
nuncafinciono, ni siquiera cargó, lo compre por el banco ICBC y no se hicieron cargo directo a la basura
Arvioitu tuote: SHL4405WT Auriculares con micrófono
Arvioitu tuote: SHL4405WT Auriculares con micrófono