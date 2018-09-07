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  • Kevyesti iso ääni.
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Tuotanto lopetettu

Kuulokkeet ja mikrofoni

SHL4405WT/00

3
| (2) Arviot
Kevyesti iso ääni.
Uskomatonta keveyttä, äärimmäistä tehoa. Ohuet ja tyylikkäät Philips Flite Ultrlite -kuulokkeet on suunniteltu liikkuvaan elämäntapaan. Kokoontaitettavat kuulokkeet tuottavat kirkkaan äänen ja kulkevat mukana vaivattomasti.
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Painovoimaa uhmaavat kuulokkeet

Kevyesti iso ääni.

  • 32 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Korvat peittävät

  • Pehmeät korvatyynyt

  • Kokoontaitettavat

Tehokkaat 32 mm:n kaiutinelementit takaavat kirkkaan äänen

Tehokkaat 32 mm:n kaiutinelementit takaavat kirkkaan äänen

Tehokkaat, suunnatut 32 mm:n elementit tuottavat kirkkaan, selkeän äänen ja syvän, voimakkaan basson.

Kaukosäädin handsfree-puheluita ja musiikin hallintaa varten

Kaukosäädin handsfree-puheluita ja musiikin hallintaa varten

Helppokäyttöisen kaukosäätimen ansiosta voit aloittaa ja keskeyttää kappaleiden toiston ja vastata puheluihin yhdellä painikkeen painalluksella.

Pehmeät korvatyynyt tuntuvat mukavilta pitkäaikaisessakin käytössä

Pehmeät korvatyynyt tuntuvat mukavilta pitkäaikaisessakin käytössä

Pehmeät korvatyynyt ja suunnatut elementit sopivat pitkäaikaiseenkin käyttöön.

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Arviot

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3.0

5:stä

2

Arviot

4
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2

07/09/2018

España

España

Producto perfecto

No soy muy dado a escribir reseñas pero lo hago más viendo la "perla" que ha dejado el usuario que solo ha puesto una estrella en la valoración. Dice que no carga... pero, ¿qué hay que cargar? si solo es enchufar al jack de auriculares y listo. En fin... A lo que vamos, los compré de rebote en una vacaciones por un precio ínfimo y aparte de salvarme las vacaciones me van fenomenal. Es un acierto que se puedan plegar para guardar en un bolso. Además plegados se estropean menos al transportarlos, es una posición más natural. Por lo que valen de sonido correcto y punto, mejor que muchos más caros y el botón y micro se lleva bien con mi iphone para poder hablar por teléfono o detener alguna canción. Para mi gusto, producto de 10.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHL4405WT Auriculares con micrófono

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHL4405WT Auriculares con micrófono

30/06/2018

España

España

nunca funciono

nuncafinciono, ni siquiera cargó, lo compre por el banco ICBC y no se hicieron cargo directo a la basura

Arvioitu tuote: SHL4405WT Auriculares con micrófono

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