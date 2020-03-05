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  • Kevyet ja miellyttävät
  • Kevyet ja miellyttävät
  • Kevyet ja miellyttävät
  • Kevyet ja miellyttävät
  • Kevyet ja miellyttävät
  • Kevyet ja miellyttävät
  • Kevyet ja miellyttävät
  • Kevyet ja miellyttävät

Tuotanto lopetettu

Stereokuulokkeet

SHP1900/10

4
| (19) Arviot | 89% suosittelee tätä tuotetta
Kevyet ja miellyttävät
Täysikokoiset, kevyet kuulokkeet mukavaan kuunteluun
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Kevyet ja miellyttävät

  • Korvat peittävät

  • Musta

2 metrin johdon ansiosta soittimen voi laittaa vaikka laukkuun

Paras mahdollinen johtopituus. Soittimen voi sijoittaa vapaasti, ja käyttäjällä on hyvin liikkumavaraa.

Täysikokoiset korvatyynyt häivyttävät ympäristön äänet

Täysin säädettävä kuulokesanka sopii päähän kuin päähän

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

19

Arviot

89%

suosittelee tätä tuotetta

05/03/2020

Deutschland

Deutschland

Hervorragend für den Preis.

Diese Kopfhörer sind zwar etwas klobig aber haben für den preis eine alle Erwartungen übertreffende Audioqualität.

Edut

Guter preis mit guter qulität.

Haitat

Klobig

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHP1900 Stereokopfhörer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHP1900 Stereokopfhörer

14/02/2017

Deutschland

Deutschland

Seit Jahren zufriedenstellend

Ich nutze diese Kopfhörer nun schon seit Jahren. Da sie ständig in Gebrauch sind und auch nicht immer bestens behandelt, kann es durchaus vorkommen, dass das Kabel einen Wackler bekommt und ich mir somit neue kaufen muss, bei fürsorglicheren Personen dürfte das aber kein Problem sein. ;) Der Tragekomfort ist klasse, der Sound gut, sie sind schlicht, günstig und einfach nur perfekt.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHP1900 Stereokopfhörer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHP1900 Stereokopfhörer

13/06/2015

España

España

Excelente

Unos auriculares excelente, no se puede pedir mas por lo que valen, para mi Philips se ha salido con ellos, una calidad de sonido muy limpia y natural, tienen una gama de sonidos brutal, tiene unos bajos fuertes y limpios, unos medios muy bueno y quizas peque un poco de falta de agudos (Poca cosa realmente). Son muy comodos por lo que puedes usarlos durante horas sin apenas molestarte, lo unico que se echa en falta es un poco de acolchado en la banda de arriba. Sin duda por el precio en el que se mueven estos auriculares los recomendaria sin dudarlo, he probado bastantes y estos son para mi los mejores.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHP1900 Auriculares estéreo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHP1900 Auriculares estéreo

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