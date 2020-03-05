2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Korvat peittävät
Musta
Paras mahdollinen johtopituus. Soittimen voi sijoittaa vapaasti, ja käyttäjällä on hyvin liikkumavaraa.
4.0
5:stä
19
Arviot
89%
suosittelee tätä tuotetta
SuchtFrosch
05/03/2020
Deutschland
Hervorragend für den Preis.
Diese Kopfhörer sind zwar etwas klobig aber haben für den preis eine alle Erwartungen übertreffende Audioqualität.
Edut
Guter preis mit guter qulität.
Haitat
Klobig
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHP1900 Stereokopfhörer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHP1900 Stereokopfhörer
Samuel
14/02/2017
Deutschland
Seit Jahren zufriedenstellend
Ich nutze diese Kopfhörer nun schon seit Jahren. Da sie ständig in Gebrauch sind und auch nicht immer bestens behandelt, kann es durchaus vorkommen, dass das Kabel einen Wackler bekommt und ich mir somit neue kaufen muss, bei fürsorglicheren Personen dürfte das aber kein Problem sein. ;) Der Tragekomfort ist klasse, der Sound gut, sie sind schlicht, günstig und einfach nur perfekt.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHP1900 Stereokopfhörer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHP1900 Stereokopfhörer
Anonymo
13/06/2015
España
Excelente
Unos auriculares excelente, no se puede pedir mas por lo que valen, para mi Philips se ha salido con ellos, una calidad de sonido muy limpia y natural, tienen una gama de sonidos brutal, tiene unos bajos fuertes y limpios, unos medios muy bueno y quizas peque un poco de falta de agudos (Poca cosa realmente). Son muy comodos por lo que puedes usarlos durante horas sin apenas molestarte, lo unico que se echa en falta es un poco de acolchado en la banda de arriba. Sin duda por el precio en el que se mueven estos auriculares los recomendaria sin dudarlo, he probado bastantes y estos son para mi los mejores.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHP1900 Auriculares estéreo
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHP1900 Auriculares estéreo