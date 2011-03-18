Korvatyynyt parantavat käyttömukavuutta ja bassotaajuuksien vastetta

Näiden Philips-kuulokkeiden muotoillut ja huippumateriaalista valmistetut korvatyynyt sopivat täydellisesti korvaan. Ne vähentävät äänivuotoa ja parantavat bassoäänen toistoa. Korvatyynyt on muotoiltu siten, että ne sopivat täydellisesti korvan ympärille.