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Tuotanto lopetettu

Hifi-kuulokkeet

SHP8900/00

3

| (6) Arviot

Huippuluokan äänentoisto

Mukavat, täysin säädettävät kuulokkeet, joiden kaiutinelementtien neodyymimagneetit takaavat huippukirkkaan äänentoiston ja laajan taajuusvasteen.

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Hifi

Huippuluokan äänentoisto

  • Ennennäkemätön tarkkuus

Helposti säädettävä kuulokesanka takaa, että kuulokkeet istuvat mukavasti

Helposti säädettävä mekanismi takaa korvatyynyn ja korvan välisen akustisen levyn mukavan istuvuuden ja laadukkaan äänentoiston.

Ainutlaatuinen irrotettavan kaapelin lukitusmekanismi

Akustiikkasuunnittelijamme huomioivat pienimmätkin yksityiskohdat, ja he viimeistelivät lukkomekanismin muotoilun varmistaakseen, että irrotettava johto ei voi irrota vahingossa.

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Arviot

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3.0

5:stä

6

Arviot

4

15/07/2018

Sverige

Sverige

Själva ljudet och prestanda är bra i genomsnitt!

Har haft dessa lurar i mer än 2 år och forfarande nöjd ljudmässig. Lurarnas breda ljud frekvensomfång och de stora 50mm elementen gör ljudet blir xtra bra upplevelse tillsammans med 5,1 el.7,1 ljudsystem. De flesta lurar har sämre frekvens omfång dvs mellean 20-20000 Hz som standar och ljudet blir därefter tyvärr. ju högre/bredare frekvenser gör så att man upplever alla ljuden från lägsta till högsta klart och tydligt..vilket många kunder inte tänker på eller är insatta i ljudsystem tråkigt nog. Det ända miss man har gjort i detta fall är tillbehören som löstagbara sladden( som håller ej måttet) och själv blev tvungen att tillverka eget sladd,? Nu jagar efter liknade lurar med samma prestanda då mina gamla lurar börjar bli utslitna..

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHP8900 Hi-fi headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHP8900 Hi-fi headphones

08/01/2021

United Kingdom

United Kingdom

Oldie but Goldie!

Some years ago, the SHP8900 defines a real nice sounding headphone that is good to modify via EQ. Only drawback ist the low quality cable that should be replaced over the years. Still prefer the 8900 over the later SHP9500/9600, got a second one as backup :)

Edut

Great driver, not easy to find

Haitat

Cable won't last this long, housing is a bit flimsy but nothing to yearn about

Arvioitu tuote: SHP8900 Hi-fi headphones

Käyttöpäivä 2019-01-08

Arvioitu tuote: SHP8900 Hi-fi headphones

Käyttöpäivä 2019-01-08

02/08/2023

United Kingdom

United Kingdom

Good sound, but bad cable

Very poor cable connecting the headphones and the source. Not sure where to get one.

Arvioitu tuote: SHP8900 Hi-fi headphones

Käyttöpäivä 2021-08-02

Arvioitu tuote: SHP8900 Hi-fi headphones

Käyttöpäivä 2021-08-02

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